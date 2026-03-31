Bosnia-Italia: cosa succede se l'Italia vince, perde o pareggia

Bosnia-Italia va in scena nella cornice vintage dello stadio Bilino Polje di Zenica, a circa un’ora di auto da Sarajevo. Un impianto da meno di 16.000 posti in cui si stabilisce chi andrà ai mondiali 2026. Vediamo cosa succede se la nostra nazionale vince, perde o pareggia, in questa sfida che terrà due paesi incollati alla TV (diretta su Rai 1, in streaming su RaiPlay anche dall’estero). È la finale dei playoff, il match decisivo.

Cosa succede se l’Italia vince, perde o pareggia

Si gioca una partita secca da 90 minuti, non su andata e ritorno. In caso di vittoria, gli azzurri si qualificheranno direttamente alla FIFA World Cup 2026 che si disputerà tra giugno e luglio in Canada, in Messico e negli Stati Uniti. Se dovesse arrivare una sconfitta, saremmo costretti a fare i conti con l’ennesima eliminazione, la terza di fila. Con il pareggio si andrebbe invece ai supplementari, giocando altri due tempi da 15 minuti ciascuno, prima di terminare eventualmente con la lotteria dei rigori.

La direzione è affidata all’arbitro francese Clément Turpin. Non è una buona notizia: era in campo quattro anni fa nella rocambolesca semifinale dei playoff che abbiamo perso contro la Macedonia del Nord.

Probabili formazioni e pronostico per Bosnia-Italia

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dal primo minuto. Tra i bosniaci diversi volti noti al nostro campionato, a partire dal veterano Dzeko. Nessun cambio di assetto per Gattuso, che dovrebbe confermare gli 11 scesi in campo contro l’Irlanda del Nord.

Bosnia (4-4-2): Vasjli; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic;

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean.

I bookmaker ci danno per favoriti dal pronostico, ma l’esperienza ci impone di frenare gli entusiasmi. L’esperienza di quanto accaduto in passato ai playoff con Svezia e Macedonia del Nord dev’essere di lezione. Una curiosità: le due nazionali sono assenti dal torneo fin dall’edizione 2014 disputata in Brasile.

Come vedere la partita in streaming dall’estero

Anche se ti trovi all’estero puoi vedere la Bosnia-Italia in diretta streaming senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua. Tutto ciò che devi fare è seguire queste poche e semplici istruzioni.

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