Bottles 51.18 migliora l'esperienza utente

Bottles 51.18, è la nuova versione del noto emulatore basato su Wine realizzato da Mirko Brombin e mantenuto da una comunità internazionale di sviluppatori, pensato per permettere all’utenza Linux di eseguire applicazioni e giochi Windows attraverso un’interfaccia che mira a rendere tutto più pratico e, soprattutto più intuitivo.

Bottles 51.18: l’ultimo aggiornamento dell’emulatore basato su Wine

Con Bottles 51.18 viene ora sistemata l’interfaccia a riga di comando che all’avvio di una “bottiglia” non presenta ora più problemi, contribuendo ora a rendere tutto più stabile per chi fa uso del terminale. Il pulsante per le donazioni è ora stato aggiornato e cambiato in un formato più raffinato, insieme a una nuova finestra di dialogo per le scorciatoie da tastiera che rende tutto più intuitivo e semplice.

Altri miglioramenti riguardano tutti i selettori dei file e dei percorsi, ora unificati in un singolo tipo di dialogo file, una standardizzazione che aiuta a semplificare maggiormente l’esperienza utente e offrire un’approccio più coerente e veloce.

Bottles 51.18 rimuove poi alcuni elementi sandbox e runtime, riordinando la struttura delle cartelle, rendendo più facile la navigazione. Sono incluse anche diverse correzioni più piccole, come la risoluzione di un piccolo problema che riguardava alcune lettere combo mancanti quando viene rimossa un’unità, mentre i percorsi pre e post script vengono adesso correttamente reimpostati in modo da garantire una corretta pulizia, invece che lasciare le stringhe vuote.

Nel menu principale sono ora stati aggiunti dei mnemonici, allo scopo di rendere più semplice l’accesso alle attività comuni attraverso le scorciatoie da tastiera. La finestra di dialogo “Nuova bottiglia” è ora stata rinnovata per semplificare maggiormente la configurazione, mentre un collegamento per il forum, precedentemente non funzionante, è ora stato ripristinato, permettendo gli utenti di accedere velocemente alla comunità dove poter discutere dei temi relativi all’emulatore.

Con Bottles 51.18 la funzione “Aggiungi scorciatoie” inizia ora dalla radice, eliminando percorsi inutili per ridurre la navigazione non necessaria. Anche la finestra relativa alle variabili d’ambiente è ora stata rielaborata, in modo da rendere più diretta la modifica e la gestione.

Una modifica all’interfaccia utente, infine, introduce un nuovo design “a scatola” per conferire un aspetto più pulito insieme a un layout migliorato.

Tutti i cambiamenti di Bottles 51.18 sono elencati nella pagina ufficiale GitHub, mentre il download è disponibile da Flathub o in formato Flatpak sempre dal sito.