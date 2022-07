Bowser in versione LEGO: è enorme (e bellissimo)

Con un totale pari a 2.807 mattoncini da assemblare, il nuovo kit LEGO dedicato a Bowser è il più grande di sempre nella linea dedicata al mondo di Super Mario. L’antagonista per eccellenza dell’idraulico baffuto non è ancora disponibile per il pre-orine nel negozio Amazon del marchio, ma immaginiamo lo sarà presto, così come sullo store ufficiale.

LEGO presenta il kit The Mighty Bowser

The Mighty Bowser (Il Potente Bowser) è l’articolo #71411 del produttore. Le sue dimensioni sono imponenti: 32 centimetri di altezza, 41 centimetri di larghezza e 28 centimetri di profondità. È destinato agli adulti, come testimonia l’etichetta 18+ ben in vista sulla scatola.

Il kit The Might Bowser di LEGO non sarà tra i più economici: sarà messo in vendita al prezzo di 269,99 euro. L’arrivo sul mercato è previsto per l’1 ottobre 2022.

Questo personaggio costruibile utilizza i nuovi elementi LEGO di ottobre 2022 per ricreare le cuspidi e le numerose caratteristiche di Bowser, tra cui un lanciafiamme e un pulsante per controllare i movimenti della testa e del collo di Bowser. Anche le braccia e le dita sono mobili!

Tra i set e i modelli LEGO in offerta oggi su Amazon segnaliamo il Guanto dell’Infinito di Thanos, il bonsai e un veicolo cingolato da controllare con un’applicazione su smartphone. Per gli amanti di design e architettura c’è invece l’uscita Londra della linea Architecture.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.