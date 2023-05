Box AI: intelligenza artificiale in Content Cloud

La software house californiana ha annunciato Box AI, una nuova funzionalità che permette di integrare i modelli IA di OpenAI nella piattaforma Content Cloud. Le aziende potranno sfruttare l’intelligenza artificiale per numerose attività, dalle semplici domande alla creazione dei contenuti. Gli interessati possono chiedere l’accesso alla beta privata sul sito ufficiale.

Box AI per la produttività cloud

Box AI è in pratica il concorrente di Microsoft 365 Copilot. Nel post dell’annuncio viene sottolineato che i sistemi di intelligenza artificiale possono comprendere e generare contenuti, quindi i dipendenti aziendali possono sfruttare un’assistente digitale che velocizza l’esecuzione di varie operazioni.

Box AI verrà integrato in Content Cloud, la piattaforma enterprise di collaborazione e gestione dei contenuti. Durante la visualizzazione di un documento, il chatbot può rispondere alle domande, generare riassunti, scrivere email, creare la bozza di un comunicato stampa, post o newsletter. I dipendenti apporteranno quindi le necessarie modifiche.

Box AI garantirà sicurezza e privacy. I clienti della software house californiana avranno sempre il pieno controllo dei dati e questi ultimi non verranno mai utilizzati per addestrare il modello IA, se non esplicitamente consentito. Le aziende dovranno però comprendere le limitazioni dell’intelligenza artificiale ed evitare usi illegali, come specificato nella policy.

Box AI è attualmente disponibile in beta privata. Per accedere alla funzionalità è quindi necessario compilare un form indicando i dati richiesti. Una dimostrazione pubblica è prevista durante l’evento Content Cloud Summit del 9 maggio.