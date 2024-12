BPER è tra le 10 banche più solide in Italia secondo la BCE

La BCE ha aggiornato la classifica delle banche europee più solide. La classifica tiene conto dell’indice Pillar 2 Requirements (P2R) e, quindi, di precisi requisiti patrimoniali che gli istituti devono rispettare.

Per essere considerate solide, le banche devono avere un punteggio percentuale basso. Per entrare nella Top 10 delle banche italiane più solide, sulla base dei parametri fissati dalla BCE, ad esempio, è necessario un punteggio pari o inferiore a 2,75%.

Nella classifica delle 10 banche italiane più solide c’è anche BPER Banca che ottiene un P2R pari a 2,25%, confermando la solidità dell’istituto. Questo punteggio permette a BPER di essere anche nella Top 60 delle banche europee.

Si tratta di un parametro importante per tutti i clienti alla ricerca di un nuovo conto: la solidità e un’offerta bancaria particolarmente interessante, infatti, rendono Conto BPER una delle opzioni più vantaggiose del momento, anche grazie alla possibilità di azzerare il canone a tempo indeterminato, sfruttando anche prelievi gratis da ATM della banca e bonifici gratis.

Per saperne di più basta visitare il sito BPER tramite il link qui di sotto.

Conto BPER: canone azzerabile e molto altro

Il Conto BPER è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un conto online in grado di garantire un’operatività completa tramite i canali digitali, senza rinunciare alla possibilità di ottenere consulenza e supporto in filiale.

Il conto ha canone zero per i clienti Under 35 mentre ha canone azzerabile (invece di 8,40 euro al mese) per i clienti Over 35. Per azzerare il conto basta accreditare stipendio/pensione oppure ricevere un bonifico da almeno 1.000 euro ogni mese.

Al conto è abbinata la carta di debito, con prelievi gratis da ATM BPER Banca e possibilità di utilizzare i wallet digitali per pagare con lo smartphone, ed anche i bonifici SEPA sono senza commissioni se effettuati tramite la piattaforma online della banca.

Per accedere alla promo e aprire il conto corrente basta visitare il sito di BPER qui di sotto.