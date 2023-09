Come vedere Braga-Napoli in streaming (Champions)

Braga-Napoli va in scena nella cornice dello stadio Axa dell’omonima città portoghese. Può essere vista in diretta streaming su NOW o sulla piattaforma Mediaset Infinity+. Il fischio d’inizio è in programma per martedì 20 settembre alle ore 21. È una tappa fondamentale per gli uomini di mister Garcia, un obiettivo da non mancare per iniziare il cammino con il piede giusto nella massima competizione europea.

Champions: guarda Braga-Napoli in streaming

Le due squadre sono impegnate nel Gruppo C della competizione insieme a Real Madrid e Union Berlino. Un girone tutto sommato agevole per il club partenopeo, forte dello scudetto cucito sul petto, nonostante un avvio di campionato decisamente non all’altezza delle aspettative, con una sconfitta e un pareggio nelle prime quattro giornate.

I tifosi azzurri e tutti coloro che vogliono seguire il match, hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su NOW oppure, come già scritto, sulla piattaforma Mediaset Infinity+, sempre con telecronaca in italiano.

Tocca anzitutto ai due allenatori, Artur Jorge e Garcia, trovare la strategia migliore per allungare le mani sui primi tre punti in palio. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Braga (4-2-3-1): Matheus, Gomez, José Fonte, Olivera, Marin, Vitor Carvalho, Al-Musrati, Ricardo Horta, Pizzi, Bruma, Abel Ruiz;

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Il favore del pronostico è per gli azzurri, con il 53% di probabilità assegnato alla loro vittoria dalla stima di Google. Solo il 23% invece per i padroni di casa, mentre il restante 24% è assegnato a un ipotetico pareggio.

Che si scelga lo streaming in diretta su NOW (oggi in sconto a 9,99 euro/mese per un anno) oppure su Infinity+, non cambia: riparte lo spettacolo della Champions League riparte, si torna in campo.

