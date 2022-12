Come vedere Brasile-Croazia in streaming

Brasile-Croazia è il quarto di finale dei mondiali di calcio in Qatar disputato tra una delle favorite al titolo e i vicecampioni in carica. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 16:00 di venerdì 9 dicembre. Per ospitare l’incontro è stato scelto l’impianto Education City Stadium di Al Rayyan. Puoi vedere la partita in diretta streaming gratis, senza abbonamenti né sottoscrizioni a pagamento.

Brasile-Croazia: guarda la partita in diretta streaming

L’intera competizione è trasmessa in esclusiva dal servizio pubblico: dunque, non bisogna far altro che connettersi alla piattaforma RaiPlay, da qualsiasi dispositivo inclusi gli smartphone, i tablet, i computer e i televisori dotati di accesso a Internet. Inoltre, da casa è possibile sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 1), anche a risoluzione 4K (al numero 101) se in possesso di un apparecchio compatibile con il nuovo standard HbbTV.

In passato, le due nazionali si sono sfidate in quattro occasioni, nel periodo compreso tra il 2005 e il 2018. La storia assegna fin qui tre vittorie ai verdeoro e un pareggio. Anche in questa occasione, i sudamericani di Neymar e Richarlison partono con il favore dei pronostici, anche in virtù della vittoria agevole ottenuta ai quarti contro la Corea del Sud. Attenzione però alla squadra di capitan Modrić, vicecampione in carica (sconfitta dalla Francia nella finale del 2018) e intenzionata ad arrivare in fondo al torneo anche questa volta.

Dall’estero è possibile vedere Brasile-Croazia in diretta streaming gratis e con telecronaca in italiano, semplicemente connettendosi a RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto). Così facendo, il servizio assegna all’utente un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, utile allo scopo.

