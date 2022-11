Come vedere Brasile-Svizzera in streaming

Brasile-Svizzera, match valido per il gruppo G dei mondiali in Qatar, mette una di fronte all’altra le due nazionali uscite vittoriose dagli incontri del primo turno, rispettivamente con Serbia e Camerun. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 17:00 di lunedì 28 novembre, nella cornice dell’impianto Stadium 974 della capitale Doha. Ecco come puoi guardare la partita in diretta streaming gratis, senza alcun abbonamento né sottoscrizione premium a pagamento.

Brasile-Svizzera: guarda la partita in diretta streaming

Non devi far altro che collegarti alla piattaforma RaiPlay. È possibile farlo da qualsiasi dispositivo, inclusi gli smartphone, i tablet e i computer, ma anche i televisori connessi a Internet. Il servizio pubblico detiene infatti in diritti in esclusiva per trasmettere l’intera competizione. Da casa si può inoltre sintonizzare il televisore su Rai 1 o, volendo gustare la risoluzione 4K, sul canale 101 se in possesso di un apparecchio compatibile con la tecnologia HbbTV.

Sono in totale 9 i match disputati dalle due nazionali in passato, nel corso della loro storia, nel periodo compreso tra il 1950 e il 2018 (in queste annate, entrambe le volte per un mondiale). Il bilancio è a favore dei verdeoro, anche se di poco, con 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. La squadra guidata da Vinicius e Richarlison parte con il favore dei pronostici anche in questa occasione, ma le sorprese in questo torneo non mancano.

Anche dall’estero è possibile vedere Brasile-Svizzera in diretta streaming e senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Come? È sufficiente connettersi alla piattaforma RaiPlay attraverso il servizio NordVPN (in forte sconto). In questo modo si ottiene un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

