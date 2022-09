Brave bloccherà automaticamente i banner dei cookie

Da alcuni anni è in vigore la cosiddetta “cookie law” che obbliga i siti europei a chiedere agli utenti il consenso per il tracciamento. Brave ritiene che i banner corrispondenti siano fastidiosi, in quanto disturbano l’esperienza di navigazione. Per questo motivo, il browser bloccherà automaticamente i pop-up a partire dalla versione 1.45 che sarà disponibile nel mese di ottobre. La software house promette il massimo rispetto per la privacy.

Brave 1.45 bloccherà i banner dei cookie

All’avvio di Brave 1.45 (o dell’attuale versione Nightly), l’utente potrà scegliere se bloccare i banner usati per chiedere il consenso al tracciamento tramite cookie. Se viene attivata la funzionalità, il browser scaricherà le regole che permettono di nascondere le fastidiose notifiche. È comunque possibile attivare o disattivare la funzionalità nelle impostazioni in qualunque momento.

Brave sottolinea che il suo metodo è più efficace rispetto ad altre soluzioni e garantisce il rispetto della privacy. Può infatti eliminare eventuali “trucchi” usati dal sito web per impedire la libera scelta agli utente, come il blocco dello scrolling. Inoltre impedisce al browser di comunicare con i sistemi di tracciamento. Alcuni browser ed estensioni negano automaticamente il consenso, ma inviano dati ai sistemi. In alcuni casi, la scelta degli utenti non viene considerata e il tracciamento continua.

La software house evidenzia inoltre che Google cerca di introdurre tecnologie (WebBundles, Manifest V3 e Privacy Sandbox) che renderanno più difficili il blocco del cookie e, in generale, dei contenuti indesiderati.