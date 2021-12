Chrome Manifest V3: addio agli ad-blocker?

A partire da gennaio 2023, Chrome non supporterà più le estensioni basate sulle API note come Manifest V2. Google ha deciso di sostituirle con la nuova versione Manifest V3 che offre maggiori prestazioni, sicurezza e privacy. Questa novità ha ricevuto diverse critiche dalla EFF (Electronic Frontier Foundation) e dagli sviluppatori dei cosiddetti ad-blocker, molti dei quali rischiano di scomparire.

L'azienda di Mountain View ha già detto oltre due anni fa che gli ad-blocker continueranno a funzionare su Chrome e garantiranno una maggiore sicurezza con Manifest V3 perché non potranno più accedere ai dati degli utenti. Le nuove API per le estensioni sono attualmente disponibili come esperimento (dalla versione beta di Chrome 88) e verranno introdotte ufficialmente a gennaio 2023.

Alcune aziende (ad esempio Eyeo che sviluppa Adblock Plus) collaborano con Google per supportare Manifest V3, mentre altre (ad esempio AdGuard) sono contrarie all'abbandono di Manifest V2 e condividono le proteste della Electronic Frontier Foundation.

Manifest V3, the latest set of changes to 🧩 Chrome extensions, goes live in just two weeks.

We completely agree with @EFF and the rest of the community in their firm belief that Manifest V3 brings more harm than good.https://t.co/TpBbZuPUOL

— AdGuard (@AdGuard) December 14, 2021