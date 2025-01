Motori di ricerca: Brave Search personalizza le SERP con Rerank

Il market share di Brave Search non è nemmeno minimamente paragonabile a quello di altri motori di ricerca come Google o Bing. Per dirla tutta, nemmeno compare nei grafici di chi raccoglie ed elabora le statistiche, nonostante i suoi 75 milioni di utenti e 1,2 miliardi di query elaborate su base mensile. Ciò nonostante, il team al lavoro sul progetto ha appena annunciato l’introduzione di una novità che potrebbe quantomeno stuzzicare la curiosità e l’interesse di molti: si chiama Rerank.

Cos’è e come funziona Rerank di Brave Search

Come si può intuire dal nome, permette di attribuire una priorità agli specifici domini nelle pagine dei risultati. In questo modo, dà vita a qualcosa che potremmo definire come SERP personalizzate, non generate esclusivamente dagli algoritmi di indicizzazione e dai criteri considerati dal servizio, ma compilate tenendo conto delle preferenze dell’utente.

Come funziona? Facciamo un esempio concreto. Proviamo a digitare la query it-wallet app io su Brave Search per trovarci di fronte alla solita schermata con i link che portano alle risorse inerenti al tema e trovate sul Web. Nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia (su desktop) è presente il pulsante dedicato.

Tra i domini per i quali sono mostrati i risultati c’è anche quello di Punto Informatico.

Passandoci sopra il puntatore del mouse, compaiono le opzioni per dare priorità e per rimuovere un dominio specifico dalle SERP. I pulsanti sono i tipici pollice alto e pollice verso.

Questo nostro voto, se così lo si può definire, contribuirà a definire le modalità di compilazioni delle pagine dei risultati. In ogni momento sarà possibile revocare la preferenza attribuita.

La priorità associata ai domini con Rerank di Brave Search ha effetto solo per l’account dell’utente. Il funzionamento si basa su cookie salvati in locale e il motore di ricerca non raccoglie alcuna informazione. L’intero si sistema poggia su Goggles, caratteristica introdotta nel 2022 per consentire proprio di intervenire sulla composizione delle SERP. Maggiori informazioni sono riportate sul sito ufficiale.