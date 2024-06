Bread & Roses: le voci delle donne afghane in un documentario su Apple TV+

Il documentario “Bread & Roses” offre uno sguardo incisivo sugli impatti devastanti che la caduta di Kabul ai talebani nel 2021 ha avuto sui diritti e sui mezzi di sussistenza delle donne afghane. Attraverso il racconto in tempo reale di tre donne determinate a riconquistare la propria autonomia, il film cattura lo spirito e la resilienza delle donne afghane, presentando una narrazione cruda e autentica delle loro sfide quotidiane.

Diretto dalla pluripremiata regista Sahra Mani, “Bread & Roses” è prodotto da Jennifer Lawrence e dall’attivista premio Nobel Malala Yousafzai tramite la sua società di produzione Extracurricular. Il documentario debutta su Apple TV+ dove è disponibile partire dal 21 giugno.

“La chiusura delle scuole femminili in Afghanistan non è solo una questione di interesse femminista, ma una questione di sicurezza internazionale”, ha dichiarato la regista e produttrice Sahra Mani. “I talebani riconoscono che i figli di madri istruite sono difficili da indottrinare e meno suscettibili di diventare i loro futuri soldati. Assicurare che le scuole per ragazze rimangano aperte in Afghanistan è cruciale per la sicurezza del nostro mondo.”

Un’ aggiunta di prestigio alla lineup di Apple Original Films

