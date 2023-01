Break Point in streaming: trailer, uscita e piattaforma

Nata a un’idea degli ideatori di Formula 1: Drive to Survive, sta per arrivare Break Point, una nuova docuserie tutta dedicata al mondo del tennis professionistico e alle sue giovani promesse. Sarà disponibile per lo streaming su Netflix. Ecco tutti i dettagli a proposito del contenuto.

Quando esce la docuserie Break Point?

La data di uscita stabilita per la prima delle due parti previste è il 13 gennaio 2023 (di poco in anticipo rispetto all’inizio degli Australian Open): manca dunque solo poco più di una settimana. Per la seconda, invece, sarà necessario attendere il mese di giugno (presumibilmente in concomitanza con Wimbledon). Si potrà seguire un gruppo eterogeneo di tennisti, dentro e fuori dal campo, mentre si sfidano nella speranza di raggiungere la finale e scalare le classifiche, durante i quattro tornei del Grande Slam. Di seguito il trailer pubblicato dal canale YouTube ufficiale della piattaforma.

Quando entri in campo, il tempo si ferma.

Ognuno degli episodi di Break Point concentrerà l’attenzione su due atleti. Questi i primi: Kyrgios e Kokkinakis (Australian Open), Berrettini e Tomljanovic (Australian Open), Sakkari e Fritz (Indian Wells), Jabeur e Badosa (Madrid), Auger-Aliassime e Ruud (Roland Garros). Non mancheranno poi interviste e contributi da parte di nomi noti come Annacone, Evert, Mouratoglou, Toni Nadal, Navratilova, Roddick e Sharapova. La classificazione per età ne consiglia la visione dai sette anni in su.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.