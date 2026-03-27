Brutta sorpresa: l'estensione di LanguageTool è solo a pagamento

Questo venerdì rischia di trasformarsi in una giornata nera per i 6 milioni di utenti che ogni giorno sono abituati ad affidarsi all’estensione per browser di LanguageTool: il suo sviluppatore ha deciso di eliminare la versione gratuita. Da qui in avanti diventa solo a pagamento, proponendo una sottoscrizione mensile. Ecco quanto si legge nell’annuncio ufficiale.

Abbiamo preso una difficile decisione e limitato l’uso dell’estensione per browser di LanguageTool ai soli utenti Premium.

LanguageTool, l’estensione è diventata Premium

I prezzi variano in modo molto significativo a seconda della durata dell’abbonamento scelto. Senza considerare gli sconti, si passa da 4,19 euro al mese con il vincolo di 2 anni fino a 19,90 euro per una sola mensilità.

A motivare la scelta sono i costi operativi dell’AI, in rapido e costante aumento. Ricordiamo che il servizio fa leva proprio sull’intelligenza artificiale per il suo correttore grammaticale. Avendo deciso di non introdurre le pubblicità e di non lucrare sui dati degli utenti, l’unica via percorribile è sembrata quella della forzare il passaggio alla formula Premium. Era già disponibile in precedenza, ma opzionale.

L’aumento dell’utilizzo dell’AI generativa ha reso più difficile monetizzare le nostre offerte in modo sostenibile. La maggioranza degli utenti usa i nostri prodotti gratuitamente, e gli utenti Premium, una percentuale relativamente piccola, sono gli unici a mantenere i costi crescenti di manutenzione dei server.

L’alternativa è già pronta in casa: QuillBot

Molti sceglieranno legittimamente di cercare un’alternativa. È lo stesso sviluppatore a proporla, segnalando la disponibilità dell’estensione di QuillBot curata dall’azienda sorella. Detto questo, la versione di LanguageTool accessibile dal sito web continuerà a rimanere free.

La notizia ci dice anche un’altra cosa: l’intelligenza artificiale non è gratis. Vedremo sempre più servizi e piattaforme prendere la stessa decisione, nel tentativo di monetizzare la loro attività dopo aver conquistato l’attezione degli utenti e averli fidelizzati nel tempo.