BTicino MatixGO, ora la smart home è davvero per tutti

Sono due i cardini di un’evoluzione della smart home che possa davvero dirsi pervasiva: l’economicità dell’investimento e la semplicità dell’installazione. La nuova linea MatixGO lanciata da BTicino cavalca esattamente questi due binari paralleli arrivando ad un nuovo modo di pensare “smart”.

Linee semplici, montaggio facilitato, connettività: tutto è stato pensato per fare di MatixGO la nuova grande carta che il gruppo Legrand potrà giocarsi sulle installazioni domestiche. Con grande fiducia, peraltro, grazie alle risposte che la linea incarna nel momento in cui sbarca sul mercato:

Crediamo moltissimo nel valore della tecnologia al servizio delle persone e nel suo sviluppo sostenibile. Offrire la maggiore connettività possibile degli ambienti, per qualunque tipologia di contesto abitativo, è da sempre uno dei nostri obiettivi. Con la nuova linea MatixGO crediamo di averlo raggiunto. Grazie all’unione di sistemi tradizionali, nuove soluzioni e tecnologie che prevedono la connettività come standard, semplifichiamo così la vita delle persone, aggiungendo valore all’impianto elettrico e agli immobili. Diego Gianetti, Direttore Commerciale di BTicino

MatixGO

Tre i cardini sui quali il progetto è stato improntato:

Semplicità

La semplicità è un valore che ha duplice valenza: formale, rispecchiandosi in un design estremamente lineare, e sostanziale, incarnato in un sistema di installazione ripensato per facilitare le operazioni;

Una linea modulare, facilmente adattabile in ogni contesto, che riduce pesantemente il numero di codici necessari per completare l’intera gamma: è sufficiente combinare gli elementi, insomma, per ottenere esattamente la pulsantiera desiderata

Un lavoro portato avanti tanto a livello di filiera, quanto in termini di produzione, quanto ancora nel concept: standard qualitativi altissimi ed ispirati alla creatività del Made in Italy, dalle quali nasce I’m Nature – la prima placca al 100% biologica, realizzata con materiale compostabile e costituita da biopolimeri in grado di conservare la propria integrità nel tempo

Quest’ultimo punto è particolarmente importante poiché rappresenta il punto d’arrivo di un percorso ambizioso, farcito di investimenti multimilionari sulla catena produttiva, nel quale BTicino rispecchia una filosofia abbracciata ormai da tempo

Siamo molto orgogliosi di I’m Nature. Essere pionieri di innovazione e tecnologia significa porre al centro della nostra strategia aziendale il tema della sostenibilità. Siamo da sempre sensibili alle tematiche green e lo dimostriamo lavorando sia per realizzare prodotti che diminuiscano l’impatto ambientale sia nel miglioramento dei nostri processi produttivi. L’intero programma MatixGO si basa su una concezione ecostostenibile che parte dalla produzione, passa dal prodotto e arriva al packaging completamente riciclabile Andrea Cirillo, Responsabile Marketing Italia di BTicino

Un denso lavoro a livello strutturale, passando anche per un supporto che facilita all’installatore le operazioni a muro, che fa da piattaforma per la creazione di un ecosistema smart ricco e – finalmente – davvero alla portata di tutti. MatixGO, infatti, è una linea costituita da sistemi connessi, nati in parallelo alle soluzioni IoT del gruppo Netatmo (società consorella sotto il cappello di Legrand) e immaginata per portare le più comuni direttrici della smart home sullo smartphone degli utenti. Basterà un’app, infatti, per controllare luci, tapparelle, riscaldamento, sicurezza e molto altro ancora: l’ecosistema MatixGO non farà altro che facilitare questo percorso, partendo peraltro da prezzi di grande accessibilità e configurando pertanto il punto di ingresso ideale per l’utenza che intende dare alla propria casa un profilo “smart” più ambizioso e moderno.

Nuovo prodotto, nuova filosofia

C’era un tempo in cui il punto luce era immaginato esclusivamente secondo i canoni di estetica e di utilità, scegliendo quali connettori e quali placchette assemblare per migliorare fruizione e design dell’abitazione. Oggi la connettività viene ad avere la meglio, il che posiziona la nuova linea BTicino un piano al di sopra alla ricerca di quanti già immaginano nuovi modi di pensare l’ambiente domestico. Tutto ciò, però, con una nota nuova: la smart home diventa affare per tutti, accessibile a chiunque, a livelli di costo che non si discostano dagli standard della storica linea Matix.

Dietro le singole componenti della linea MatixGO, insomma, c’è una vera e propria filosofia che va imponendosi. La casa è ripensata in ottica di sostenibilità ed intelligenza connessa, responsabilizzando l’impianto elettrico di un ruolo e un’etica di livello nuovo. BTicino, leader del settore, non abdica a questo ruolo e si fa anzi portabandiera di questi importanti valori per dare prestigio e smalto ulteriore alla nuova linea (già disponibile sul mercato). Agli utenti il dovere di aprirsi alla novità delle smart home, aspetto sul quale l’Italia è già fin da oggi eccellenza a livello europeo, agli installatori il dovere di favorirne l’ingresso sul mercato.

Dopo il grande successo della linea Living NOW, per BTicino è questo un nuovo momento di grande rilancio e ambizione: MatixGO può diventare un nuovo standard in molti ambiti e la completezza della gamma lascia intendere fin da subito che non ci sia contesto al quale il concetto della smart home non possa essere applicato. Un nuovo inizio, insomma, che può davvero rendere democratico un nuovo modo di pensare, progettare e vivere la casa.