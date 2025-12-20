Bug permette di aggirare la protezione di Valorant

Gli utenti non potranno più giocare a Valorant o League of Legends, se non installano l’ultima versione del BIOS. Riot Games ha scoperto una vulnerabilità che permette di accedere alla memoria e iniettare codice prima dell’avvio del sistema operativo. Il bug potrebbe essere sfruttato dai cheater, quindi il tool Vanguard della software house californiana bloccherà l’esecuzione dei suddetti giochi.

Non si gioca con i vecchi BIOS

Vanguard è un tool anti-cheat a livello kernel, eseguito con privilegi elevati, che consente di rilevare e bloccare i trucchi (cheat) per Valorant e League of Legends. Uno dei metodi più noti per il cheating prevede l’uso di schede PCIe che accedono direttamente alla memoria (Direct Memory Access o DMA). Per bloccare l’accesso (non solo ai cheater) è stata introdotta la Input-Output Memory Management Unit (IOMMU), un componente hardware che protegge la memoria.

La funzionalità del BIOS che sfrutta la IOMMU si chiama Pre-Boot DMA Protection. Riot Gaes ha scoperto che alcuni BIOS delle schede madri di ASUS, ASRock, Gigabyte e MSI indicano al sistema operativo che le funzionalità è attiva anche quando non è stata inizializzata correttamente e quindi non c’è nessuna protezione.

Le vulnerabilità sono CVE-2025-11901 (ASUS), CVE‑2025‑14302 (Gigabyte), CVE-2025-14303 (MSI) e CVE-2025-14304 (ASRock). Tutti i produttori hanno rilasciato nuovi BIOS. Le vulnerabilità potrebbero essere sfruttate per accedere alla memoria prima del boot e quindi rubare dati sensibili o iniettare codice (come avviene con i bootkit).

Ovviamente, Riot Games “tira l’acqua al suo mulino”. I BIOS aggiornati impediscono ai cheater di aggirare il tool Vanguard che richiede il rispetto di specifici requisiti hardware, se l’utente vuole giocare con Valorant e League of Legends, tra cui l’attivazione della IOMMU (Pre-Boot DMA Protection).

Se il BIOS non è aggiornato, l’utente verrà informato che il gioco non può essere eseguito. Il “ban” riguarderà inizialmente solo gli utenti con livello più basso su Valorant. In futuro potrebbe essere esteso anche ai giocatori con livelli Ascendent, Immortal e Radiant.