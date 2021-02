BullGuard, protezione antivirus a prezzi imbattibili

Non è uno dei nomi più noti del settore, ma BullGuard è sicuramente tra gli antivirus che offrono la massima protezione, come certificato recentemente da AV-Test. La software house danese offre tre soluzioni di sicurezza che si differenziano in base al numero di dispositivi protetti e alle funzionalità incluse. Gli utenti possono acquistarli con uno sconto fino al 60%.

BullGuard 2021: tre soluzioni a prezzi ridotti

Il prodotto più economico è BullGuard Antivirus. Questa versione protegge solo un dispositivo (Windows 10, macOS o Android) contro virus, malware, ransomware e phishing. La tecnologia di apprendimento automatico monitora il dispositivo e blocca in tempo reale qualsiasi minaccia per la sicurezza.

Lo scanner delle vulnerabilità impedisce il download di applicazioni contenenti malware, verifica le firme digitali e avvisa l’utente se il sistema operativo non è aggiornato. La funzionalità Game Booster evita l’eccessivo consumo di risorse durante le sessioni di gioco online. Il prezzo dell’abbonamento annuale è 19,49 euro (sconto del 35%).

BullGuard Internet Security protegge fino a cinque dispositivi. Oltre alle funzionalità precedenti ci sono il firewall, il controllo parentale, un browser sicuro e il backup sul cloud. Il prezzo dell’abbonamento annuale è 29,99 euro (sconto del 50%).

Infine, BullGuard Premium Protection protegge fino a dieci dispositivi e offre la scansione della rete domestica alla ricerca di vulnerabilità che possono essere sfruttate dai malintenzionati. Il servizio Identity Protection impedisce l’accesso ai dati sensibili, come indirizzo email, numero di telefono e conti bancari. Il prezzo dell’abbonamento annuale è 36,00 euro (sconto del 60%).