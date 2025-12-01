 Bundle CMF Phone 2 Pro + CMF Buds 2 a 238€ col Cyber Monday Amazon
Il fantastico bundle super conveniente CMF Phone 2 Pro + CMF Buds 2 a soli 238€ su Amazon con il Cyber Monday e il risparmio è assicurato.
Il fantastico bundle super conveniente CMF Phone 2 Pro + CMF Buds 2 a soli 238€ su Amazon con il Cyber Monday e il risparmio è assicurato.

Il fantastico bundle CMF Phone 2 Pro + CMF Buds 2 è in offerta speciale con il Cyber Monday di Amazon. Approfittane subito. Ordinalo adesso a soli 238 euro, invece di 308 euro. Si tratta di un’occasione pazzesca da prendere al volo per avere smartphone e auricolari con meno di 240 euro.

E poi che prodotti! Il design super ricercato non corrisponde al prezzo di vendita. Infatti, fin dal primo momento ti sembrerà di toccare prodotti premium dalla qualità elevata e sicuramente dal prezzo molto differente rispetto ai 238 euro dell’offerta disponibile adesso su Amazon.

CMF Phone 2 Pro + CMF Buds 2: imperdibili insieme

Con soli 238 euro il bundle CMF Phone 2 Pro + CMF Buds 2 è imperdibile. Confermalo adesso prima che finisca! Con il Cyber Monday è un’occasione unica da prendere al volo. Potrai vivere un’esperienza smartphone pazzesca grazie a Nothing OS che offre tante funzionalità e gestisce alla perfezione anche i dispositivi come gli auricolari che regalano un audio pazzesco, anche con cancellazione attiva del rumore.

Le tre fotocamere principali da 50 MP offrono scatti bellissimi, anche al buio. La fotocamera anteriore da 16 MP assicura selfi che faranno colpo sui tuoi social media. Il display AMOLED da 6,77 pollici e 100 Hz di refresh rate regala immagini folli, dai colori incredibili e dai dettagli da urlo. Non parliamo poi del processore, il MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G, che assicura prestazioni potenti.

Approfitta ora del Cyber Monday di Amazon! Acquista questo bundle a soli 238 euro, invece di 308 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 dic 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
1 dic 2025
