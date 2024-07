Risparmia 95€ sul bundle con Ring Intercom e Indoor Camera

Oggi puoi risparmiare 95 euro acquistando il bundle che include Ring Intercom e Ring Indoor Camera. Si tratta di un pacchetto 2-in-1 per la smart home, contenente due dispositivi progettati dal marchio di Amazon, utili soprattutto quando non ci si trova a casa. A conti fatti, è un’occasione da cogliere al volo in vista delle vacanze ormai alle porte.

Ring Intercom e Ring Indoor Camera, insieme, in sconto

Partiamo da Ring Intercom. È il prodotto che rende smart il citofono tradizionale, permettendo di rispondere da remoto ai visitatori, di aprire la porta o il cancello con un tap sullo smartphone, di assegnare chiavi temporanee per l’accesso (ad esempio ai corrieri per le consegne) e molto altro ancora. Verifica la compatibilità con quello di casa tua e consulta tutti gli altri dettagli nella descrizione completa oppure leggi la nostra recensione.

Ring Indoor Camera, come si può facilmente intuire già dal nome, è invece una videocamera di sorveglianza che mantiene sotto controllo gli ambienti interni dell’abitazione, con rilevazione dei movimenti, notifiche inviate in tempo reale, sensore in alta risoluzione, visione notturna a colori e molto altro ancora. Dai un’occhiata alla scheda su Amazon per saperne di più.

L’offerta di oggi propone il bundle con Ring Intercom e Ring Indoor Camera di seconda generazione al prezzo finale di soli di 64,99 euro, invece di 159,98 euro come previsto per l’acquisto separato dei due dispositivi (99,99 euro e 59,99 euro).

Si tratta di una promozione riservata agli abbonati Prime che anticipa il Prime Day della prossima settimana (16 e 17 luglio). Amazon si occupa di vendita e spedizione, con la consegna gratuita prevista entro domani se effettui l’ordine in questo momento.