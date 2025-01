Bundle Switch OLED+Mario Wonder+online al PREZZO MINIMO

Ecco l’offerta imperdibile per gli appassionati di gaming. Si tratta del bundle che unisce la versione OLED della console Nintendo Switch, nella sua colorazione bianca visibile qui sopra, il gioco Super Mario Bros Wonder che ha definito un nuovo standard di riferimento nel genere platform (preinstallato) e un anno di abbonamento all’online, il tutto proposto a un prezzo più conveniente che mai.

Il bundle definitivo di Switch è in offerta: eccolo

È la console ibrida che ti permette di divertirti da solo o in compagnia della tua famiglia o dei tuoi amici, a casa collegandola al televisore oppure in mobilità, grazie al sistema di controller modulare, con i Joy-con che all’occorrenza si agganciano ai lati del display touchscreen. Il servizio premium, per il quale non è richiesta alcuna spesa aggiuntiva, ti dà la possibilità di partecipare alle sfide multiplayer con giocatori di tutto il mondo e di accedere a un vasto catalogo di titoli d’epoca, una vera e propria manna dal cielo per gli amanti del retrogaming (NES, SNES e così via). Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella pagina della promozione, a partire da quelle relative alla possibilità di pagare a rate.

Ricapitolando, il bundle con Nintendo Switch OLED nella colorazione bianca, Super Mario Bros Wonder e un anno di abbonamento a Switch Online è in offerta al prezzo di soli 321,90 euro, con un notevole risparmio in confronto al listino ufficiale.

È proposto da un venditore eBay molto affidabile che ha il 100% di feedback positivi ricevuti con più di 101.000 transazioni effettuate. La disponibilità è immediata e, se effettui subito l’ordine, riceverai l’articolo direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita.