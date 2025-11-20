Il bundle del visore Meta Quest 3S è in offerta a tempo

Segnaliamo l’offerta a tempo che Amazon sta proponendo sul visore Meta Quest 3S per la realtà mista, in bundle con il Cardboard Hero di Gorilla Tag. Si tratta di un dispositivo all-in-one e standalone, dunque subito pronto all’uso appena indossato: non c’è bisogno di collegarlo a un PC o a una console. Questo assicura un livello di libertà senza compromessi per quanto riguarda i movimenti, tanto da poterlo utilizzare per fare attività fisica e mantenersi in forma.

Realtà mista: l’offerta sul bundle di Meta Quest 3S

La resa grafica dei giochi è di livello assoluto, grazie ai display in alta definizione integrati e alle prestazioni del processore Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2. Nella confezione ci sono anche la maschera immersiva standard (preinstallata), il distanziatore per occhiali, due controller Meta Quest Touch Plus (con batterie AA incluse), due cinturini da polso (preinstallati), l’alimentatore, il cavo e una prova di 3 mesi del servizio Horizon+ per l’accesso a contenuti aggiuntivi. Visita la scheda del prodotto per altri dettagli.

L’offerta a tempo disponibile in questo momento sull’e-commerce propone il bundle di Meta Quest 3S al prezzo di soli 279 euro, in sconto. Potrebbe andare sold out da un momento all’altro, se sei interessato ti consigliamo dunque di approfittarne subito.

Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon e c’è la consegna gratuita. Lo vuoi mettere sotto l’albero di Natale per regalarlo? È l’occasione giusta: per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai tempo fino a metà gennaio. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,5 stelle su 5.