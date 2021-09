Bunq Easy Money: conto corrente smart da 8,99€ con 4 IBAN!

Bunq Easy Money è una soluzione completamente online per gestire al meglio le proprie spese grazie al conto corrente smart disponibile a meno di 9 euro al mese.

Bunq Easy Money: come funziona

Easy Money è disponibile sia per utenti privati che per professionisti. Con questo piano troviamo incluse 5 carte virtuali e 3 carte fisiche. Inoltre, queste monete elettroniche sono compatibili con i sistemi di pagamento più moderni come Apple Pay e Google Pay.

Il piano prevede anche ben 4 prelievi mensili gratuiti in tutti gli ATM europei. Dopo il quarto prelievo verrà applicata una tariffa pari a 0,99 euro.

Per i prelevi e versamenti, bunq possiede anche delle convenzioni con oltre 10 mila negozi dislocati in Italia, Germania ed Austria. Effettuando le operazioni in questi locali non pagherete alcuna commissione.

Con Easy Money, inoltre, sono inclusi ben 4 IBAN. Il primo è della moneta locale, poi ci sono quello spagnolo, francese e tedesco.

Sempre compreso nel canone mensile è a vostra disposizione un’assistente di viaggio che vi tiene informati su tutti i costi delle spese da fare all’Estero.

Per le spese fuori dal nostro Paese è inclusa anche una interessante opzione, denominata ZeroFX, che vi permette di risparmiare il 3% sugli acquisti.

Inoltre, con bunq si avrà sempre a disposizione 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 un supporto online dedicato per fare qualsiasi richiesta ed ottenere quindi assistenza immediata.

Un’altra chicca molto interessante e pressoché introvabile in altre soluzioni simili è la possibilità di inserire un nome sulla propria carta fisica. Grazie a questa feature sarà possibile quindi distinguere le 3 carte fisiche incluse nel piano easy Money.

Inoltre, per quanto concerne la disponibilità del piano per i clienti in Partita IVA il costo mensile ammonta a 10,99 euro. La versione Business include diverse soluzioni per svolgere al meglio il proprio lavoro senza tante scartoffie come succede ad esempio nei conti correnti fisici.