Buongiorno, mi dia 2 etti di lombrichi, grazie

Hai mai comprato 250 grammi di lombrichi? Su Amazon puoi. Sebbene l'idea possa apparire folle, in realtà ha motivazioni estremamente solide. I lombrichi, infatti, hanno un ruolo fondamentale nel buon funzionamento del compostaggio e possono consentirti di produrre molti meno rifiuti rispetto a quanto tu non stia facendo oggi.

Lombrichi e compostaggio, una scelta virtuosa

Chiunque abbia un giardino, un orto o comunque un fazzoletto di terra a disposizione, può attrezzarsi con uno strumento di compostaggio dentro il quale depositare la parte umida dei propri rifiuti: frutta sbucciata, resti di verdure e tutto quel che è costituito di componenti organiche può essere adatto. Si tratta di una parte molto importante dei rifiuti prodotti quotidianamente e, qualora eliminata dai sacchi tradizionali, consente di produrre un quantitativo molto più basso di rifiuti.

Quando ti chiedi cosa potremmo fare tutti assieme per contribuire alla riduzione dei rifiuti, questa è la prima risposta: il compostaggio. Non sempre basta depositare il materiale organico, però: a volte serve anche un piccolo aiuto per favorire l'inizio della produzione. I vermi sono fondamentali in questa fase. Amazon mette a disposizione ad esempio questa combinazione di Eisenia Foetida, Eisenia Andrei ed Eisenia Hortensis, “allevati con amore in fattoria” per creare una colonia che trasforma facilmente i propri rifiuti organici in ottimo terriccio per orti, vasi e giardini.

250 grammi di lombrichi costano 29,90 euro, per un chilogrammo si passa a 65,90 euro. Con buona probabilità per la maggior parte dei composter una piccola colonia da 250 grammi è più che sufficiente, ma tutto dipende dal ritmo con cui produciamo rifiuti e dallo spazio a disposizione per l'accumulo. Il lavoro dei lombrichi è favorito dall'umidità, che non dovrà mai mancare. Nulla di smart in tutto ciò? Nulla di tecnologico? Nulla: in certi ambiti soltanto la natura può operare per annullare l'impatto ambientale delle nostre azioni e per migliorare il nostro modo di stare al mondo.

29,90 euro sono troppi per avere in cambio 250 grammi di lombrichi? I vantaggi per l'ambiente valgono ben di più di questa modica cifra ed una sana abitudine nello smaltimento ci renderà tutti più responsabili e consapevoli circa l'impatto che ogni singola famiglia va a far pesare su discariche e strutture di smaltimento.