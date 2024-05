Buoni Amazon e carta di credito revolving con Crédit Agricole: apri il conto

C’è un nuovo modo di ricevere buoni Amazon: aprire il conto Crédit Agricole a canone zero per 9 mesi. Fino a 100 euro come cashback per gli acquisti effettuati con la carta di debito entro 60 giorni dall’apertura del conto non sono bruscolini. Ma c’è altro da sapere su questo conto.

Buoni Amazon e carta di credito revolving: una combinazione vincente

Se apri il conto Crédit Agricole entro il 30 maggio e usi il codice promozionale VISA, le opportunità si moltiplicano. Ti ritroverai a inviare bonifici gratis dall’app o dall’home banking, ma anche prelevare gratuitamente dagli ATM della banca. Inoltre, puoi anche richiedere la Carta di Credito Nexi, che ti costa ogni anno 40,99 euro.

Aspetta, perché puoi ottenere fino a 150 euro in buoni. Come? Invitando 6 amici massimo ad aprire il conto e ad usare la carta per acquistare. Per ognuno di loro, guadagnerai 25 euro. Inoltre, sei un Under 35, fino al compimento del tuo 35° compleanno non pagherai il canone. Invece, tutti gli altri devono accreditare lo stipendio oppure avere un patrimonio di almeno 5.000 euro per non pagarlo.

Se vuoi investire il tuo denaro, è disponibile il Conto Deposito, che ti offre il 4% annuo lordo per 3 mesi e il 3,75% annuo lordo per 6 mesi. E la carta di debito? Compresa nel conto e senza canone per i primi due anni.

Riassumendo, Crédit Agricole ti offre un canone zero per 9 mesi, bonifici e prelievi gratuiti. Cosa aspetti? Apri il conto online, segui la procedura e approfitta del codice promozionale per ottenere tutti quei di buoni Amazon.