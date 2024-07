Buoni Amazon per il Prime Days: apri conto Crédit Agricole per averli

Si avvicinano i Prime Days e Crédit Agricole permette di ottenere fino a 250€ in buoni regalo Amazon a tutti i nuovi clienti che aprono un conto online entro il 5 settembre, offredo un’opzione interessante per chi cerca un conto corrente versatile e conveniente, con l’ulteriore vantaggio di premi immediati.

Fino a 250€ in Buoni Regalo Amazon

Utilizzando il codice promozionale “VISA” entro il 5 settembre, è possibile ottenere fino a 100€ in buoni regalo Amazon. Questo incentivo viene erogato sottoscrivendo la carta di debito Crédit Agricole Visa e utilizzandola per spese comprese tra 500€ e 1.000€. Inoltre, Crédit Agricole offre anche un programma di referral. Per ogni amico che apre un conto online su invito, si riceve un buono regalo Amazon di 25€, fino a un massimo di sei amici, per un totale di 150€. Anche i nuovi clienti riceveranno a loro volta un buono regalo di 25€.

Conto e Carta a canone zero

Il conto online Crédit Agricole presenta numerosi vantaggi, tra cui il canone zero per i primi nove mesi. Inoltre, il canone può essere azzerato per gli under 35, o se si accredita lo stipendio o la pensione, si possiede un dossier titoli attivo, o un patrimonio superiore o uguale a 5.000€. Questo lo rende un’opzione flessibile e adatta a diverse esigenze finanziarie.

Promozioni aggiuntive

Aprendo il conto entro il 31 luglio e sottoscrivendo Protezione Mezzi di Pagamento con il codice “VISA”, si può ottenere un ulteriore buono regalo Amazon di 25€. Questa assicurazione, al costo di soli 2€ al mese, protegge contro l’utilizzo fraudolento delle carte in caso di furto o smarrimento.

Un consulente dedicato in filiale e a distanza

L’apertura di un conto con Crédit Agricole garantisce l’accesso a un consulente dedicato, disponibile sia in filiale che a distanza. Questa caratteristica permette ai clienti di ricevere supporto personalizzato per la gestione delle proprie finanze, migliorando l’esperienza bancaria complessiva.

Premi con American Express

Un altro vantaggio esclusivo è l’accesso alla carta di credito Oro American Express con il primo anno gratuito. Questo offre ulteriori benefici ai clienti che desiderano ampliare i propri strumenti di pagamento.

Costi e operatività del conto

Il conto Crédit Agricole offre operatività senza costi aggiuntivi per i bonifici SEPA online e le domiciliazioni bancarie. I prelievi presso gli sportelli convenzionati sono gratuiti, rendendo il conto ancora più conveniente.

Gestione completa tramite app

L’app Crédit Agricole Italia consente di gestire il conto e le carte in modo facile e intuitivo, con funzionalità avanzate come la gestione delle notifiche e l’impostazione di limiti di utilizzo. Inoltre, è possibile mettere “in pausa” la carta in caso di necessità e bloccarla rapidamente in caso di furto.

Per conoscere l’offerta completa di Credit Agricole clicca qui.