Buono Amazon da 100 euro con la fibra di Sky: abbonati subito

La connessione internet è diventata ormai necessaria a tutti. Sky, consapevole di questa realtà, ha lanciato una promozione eccezionale per i suoi clienti: Buono Amazon da 100 euro per chi sceglie Sky WiFi.

La promozione è un segno di gratitudine verso i clienti fedeli: chi si abbona online a Sky WiFi, oltre a godere di un servizio internet di qualità, riceve anche l’attivazione gratuita del servizio.

Buono Amazon da 100 euro e connettività a meno di 26 euro al mese

Non è solo la velocità e l’affidabilità a rendere Sky WiFi la scelta giusta, ma anche il costo accessibile. Per i primi 12 mesi, il servizio è disponibile a soli 25,90€ al mese. Dopo l’attivazione, seguire le istruzioni inviate via e-mail per richiedere il buono è molto facile. Inserisci i dati richiesti entro 7 giorni e il buono sarà tuo.

Se non sei ancora cliente di Sky TV, c’è un’altra offerta eccezionale, che unisce i due servizi. Il costo è di 35,80 euro per i primi 18 mesi, sempre senza costo di attivazione. Ecco cosa ottieni:

Fibra100% Ultraveloce.

Show, serie Sky Original e internazionali e i documentari​​​.

L’esperienza di Sky Q via internet.

Sky Q via internet a 19€ anziché 148€.

Sky Wifi a 20,90€/m (anziché 29,90€/m) + Sky TV a 14,90€/m (anziché 25€/m).

Con l’app Sky Go vedi i programmi Sky da subito.

Questa offerta non durerà per sempre. È essenziale che agisci rapidamente per approfittare di questa opportunità unica che combina un servizio internet eccellente con un regalo di valore.

Sky non si ferma al Buono Amazon da 100 euro. Come dicevamo, offre anche il contributo iniziale per i nuovi clienti che richiedono la Fibra ONLINE.

Per concludere, Sky propone un pacchetto completo: un servizio internet affidabile e un Buono Amazon da 100 euro come benvenuto. È il momento di fare il passo verso una connettività superiore con Sky WiFi.

