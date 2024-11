Buono Amazon da 100 euro in regalo con SelfyConto di Banca Mediolanum

Se hai l’abitudine, come tante altre persone del resto, di effettuare acquisti su Amazon.it, ti segnaliamo l’opportunità di ottenere un Buono Regalo Amazon da 100 euro con il conto online SelfyConto di Banca Mediolanum. Merito dell’ultima iniziativa promossa dal noto istituto bancario, rivolta a tutti i nuovi clienti.

Per ricevere un Buono Amazon del valore di 100 euro occorre aprire SelfyConto entro il 20 dicembre e accreditare lo stipendio o la pensione entro il 30 aprile 2025. Se non si ha né una busta paga né l’assegno previdenziale, si è idonei alla promozione anche spendendo 500 euro al mese con la carta di debito o di credito associata al conto.

L’apertura del conto corrente online SelfyConto avviene direttamente online tramite questa pagina del sito ufficiale Banca Mediolanum.

SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum

SelfyConto è un conto digitale e completo, che aiuta a gestire il proprio denaro in maniera semplice e intuitiva. È a canone zero per tutti per il primo anno, nonché fino a 30 anni per gli under 30. Allo stesso modo i bonifici ordinari e istantanei SEPA.

C’è però una novità: in via promozionale, infatti, sia il canone che il costo dei bonifici istantanei è azzerabile fino al 31 dicembre 2027. In che modo? Con l’accredito dello stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito o la carta di credito che si possono richiedere al momento dell’apertura del conto.

Sono poi gratuiti i prelievi effettuati presso gli sportelli automatici bancari in area Euro, così come non sono previste commissioni per operazioni bancarie quali F23, F24, MAV, RAV e addebiti delle utenze. Per quanto riguarda infine le carte associate al conto, si annoverano la carta di debito Mediolanum Card e la carta di credito Mediolanum Credit Card, entrambe con quota gratuita il primo anno.

Maggiori dettagli sull’iniziativa che consente di ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo su questa pagina del sito Banca Mediolanum.