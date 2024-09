Buono Amazon da 200€ e conto a canone zero con la nuova promo di Credem

La nuova promo appena lanciata da Credem è l’occasione da non farsi sfuggire per aprire un nuovo conto corrente a canone zero davvero conveniente. Per tutti i nuovi clienti che scelgono Credem Link, infatti, c’è un Buono Amazon da 200 euro in regalo, ottenibile, dopo l’apertura del conto, effettuando almeno 1.000 euro di spese con carta di debito oppure accreditando stipendio/pensione sul conto.

Credem Link è un conto online a canone zero che consente al cliente di poter sempre contare sul supporto dei consulenti Credem, anche in filiale oltre che tramite i canali digitali. Al conto, inoltre, è abbinata la carta di debito. Per i correntisti, inoltre, c’è Conto Deposito Più con interessi al 3% per 6 mesi.

Accedere alla promo è semplicissimo: bisogna aprire il conto tramite una semplice procedura online, utilizzando il codice PROMO200, da inserire nell’apposito campo durante la registrazione. Per ottenere il Buono Amazon incluso sarà sufficiente rispettare una delle condizioni citate in precedenza.

Per aprire il conto è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di Credem, andando poi a completare una veloce procedura online.

Cosa include il conto Credem Link

Con Conto Credem Link è possibile accedere a un conto ricco e vantaggioso. Tra le caratteristiche troviamo:

canone zero , senza requisiti da rispettare

, senza requisiti da rispettare la carta di debito Credemcard Internazionale con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese), prelievi gratis da ATM Credem e possibilità di utilizzare i principali wallet digitali; in alternativa, c’è anche la carta Credemcard su circuito nazionale a canone zero

con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese), prelievi gratis da ATM Credem e possibilità di utilizzare i principali wallet digitali; in alternativa, c’è anche la carta Credemcard su circuito nazionale a canone zero possibilità di richiedere la carta di credito Ego Classic , con canone di 39,99 euro/anno; il canone è azzerato superando quota 6.000 euro di spese annuali

, con canone di 39,99 euro/anno; superando quota 6.000 euro di spese annuali Conto Deposito Più con interessi al 3% per 6 mesi

Per tutti i nuovi utenti che richiedono Credem Link, inoltre, è possibile ottenere 200 euro di Buono Amazon in regalo, completando l’apertura del conto con il codice PROMO200 e rispettando una di queste condizioni:

almeno 1.000 euro di spesa con carta di debito entro 60 giorni dall’apertura del conto

accredito di stipendio/pensione sul conto

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.