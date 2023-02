Buono Amazon e 12 mesi a canone zero: ecco perché aprire conto Fineco

Aprire il conto Fineco in questa pagina conviene per due motivi: il Buono Amazon di 50 euro e il canone a zero se viene aperto entro il 30/06/2023.

Già il buono è da solo un’allettante incentivo per aprire il conto. Dove spenderlo? Sull’e-commerce acquistando quanto si desidera.

Le due promo sono valide per tutti coloro che intendono avviare e completare la procedura di apertura a questo link entro il periodo sopra indicato.

Oltre a non pagare il canone per 1 anno, con il conto si potranno gestire tutti i risparmi senza costi aggiuntivi.

Inoltre, verrà inviata all’indirizzo inserito in fase di apertura la Carta VISA Debit, che è adatta alle necessità di chiunque.

Per non rimanere impreparati, i nuovi clienti possono aumentare il massimale fino a 5.000 euro al giorno, molto utile se intendono effettuare grossi acquisti.

La personalizzazione del plafond giornaliero può essere fatta direttamente dall’app della banca. In più, il prelievo massimo mensile presso gli sportelli ATM è di 3.000 euro, senza pagare commissioni.

Buono Amazon e non solo con Fineco

Oltre al Buono Amazon da 50 euro e al canone gratuito per 1 anno, con il conto Fineco si ottiene non soltanto una soluzione smart, ma anche uno strumento adattabile e intuitivo per gestire le esigenze giornaliere e mensili.

In altre parole, si possono effettuare acquisti online, pagare i bollettini, domiciliare le utenze e pagare il bollo auto e le multe con una semplice foto dello smartphone.

Per prelevare denaro dagli ATM UniCredit non è necessaria la carta di debito, poiché è possibile farlo con lo smartphone usando il QR Code.

Inoltre, appoggiando lo smartphone sul dispositivo POS, si potrà pagare usando la funzione Tap&Go.

Infine, per quanto riguarda i bonifici, sono disponibili quelli istantanei, ma anche la possibilità di scambiare denaro velocemente con i propri contatti direttamente dall’app.

