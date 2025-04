BUSY Bar: dispositivo per ridurre le distrazioni

Flipper Devices, l’azienda statunitense che vende il popolare Flipper Zero, ha annunciato un altro interessante prodotto open source. BUSY Bar è un dispositivo per la produttività che riduce le distrazioni durante il lavoro. Può essere collegato al computer tramite USB e allo smartphone tramite app.

BUSY Bar: specifiche e funzionalità

BUSY Bar è un dispositivo particolarmente indicato per gli utenti che soffrono del disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Può essere fissato al muro e alle porte, agganciato al monitor o appoggiato sulla scrivania. Ha uno schermo a matrice di LED RGB (72×16 pixel) con luminosità massima di 800 nits e sensore di luce ambientale Viene usato per mostrare un messaggio personalizzato, come “Occupato”, oltre al conto alla rovescia impostato con la rotellina presente sulla parte superiore.

L’attivazione dello stato avviene premendo il grande pulsante al centro. C’è inoltre un selettore che consente di attivare le varie funzionalità e accedere alle impostazioni. Sul retro è presente un piccolo display monocromatico (1,54 pollici) che mostra lo stato visualizzato sullo schermo frontale e varie icone, come quella che indica il livello di carica della batteria.

Installando l’app per desktop è possibile attivare automaticamente BUSY Bar durante l’esecuzione dei software di terze parti (ad esempio quelli per le videochiamate). La connettività Wi-Fi permette invece il controllo remoto e il blocco automatico delle notifiche inviate dalle app mobile.

BUSY Bar supporta inoltre il protocollo Matter, quindi può essere collegato a Google Home e Apple Home per controllare luci, serrature e altri dispositivi smart. Essendo open source, gli sviluppatori possono aggiungere nuove funzionalità. Può essere già ordinato sul sito ufficiale, ma le spedizioni inizieranno entro fine anno. Il prezzo è 249 dollari.