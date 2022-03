Bybit lancia MOB LAND ($SYNR) per trading spot!

Bybit ha annunciato di aver introdotto sulla propria piattaforma $SYNR, il token di governance del progetto GameFi MOBLAND.

Nel dettaglio la partnership riguarda una quotazione di scambio con MOB LAND , il primo metaverso a tema mafioso prima noto come Syn.city. Gli utenti potranno presto possedere un edificio sede di Bybit come NFT nel metaverso MOBLAND.

I depositi e i trasferimenti SYNR tra l’account Spot e l’account ByFi sono quindi ora supportati. I prelievi SYNR sono già disponibili dal 24 febbraio 2022 alle 12:00 UTC. La quotazione della coppia di scambi spot SYNR/USDT è stata invece anticipata di un giorno, il 23 febbraio 2022 alle 12:00 UTC.

Come funziona MOB LAND su Bybit

Tutto ciò che devi fare è puntare BIT per guadagnare la tua parte del montepremi di 4.100.000 token SYNR. Ecco come funziona:

Committed Token: BIT

BIT Pool: 3,100,000 SYNR

Min. Staking Amount: 100 BIT

Max. Staking Amount: 20,000 BIT

La tua allocazione SYNR da SYNR Pool è uguale a questa formula:

l’importo di SYNR che hai puntato nel pool / numero totale di SYNR puntati sul pool da tutti i partecipanti) * SYNR totale assegnato al pool SYNR

Se hai puntato sia BIT che SYNR, la tua allocazione SYNR sarà la somma delle due formule precedenti.

Il tuo rendimento inizierà a essere calcolato il giorno successivo (UTC) dopo aver puntato BIT e/o SYNR e verrà automaticamente depositato sul tuo account ByFi ogni giorno una volta iniziato il periodo di calcolo. Dovrai completare la verifica KYC L1 per puntare i token su Bybit Launchpool.

Le imprese e gli utenti dei paesi soggetti a restrizioni non possono partecipare.

Termini e condizioni per partecipare

Ecco le modalità di partecipazione:

Devi completare il KYC individuale per partecipare all’evento “Stake to Earn” I tuoi token in staking possono essere riattivati ​​in qualsiasi momento. Non verrà generato alcun rendimento il giorno in cui ritirerai i token in stake. Per annullare lo staking, vai su “Launchpool” in “Account ByFi” in “Ordini e scambi” Il rendimento verrà aggiornato quotidianamente alle 00:00 (mezzanotte) UTC I calcoli per il tuo rendimento inizieranno il giorno successivo (T+1) dopo aver puntato BIT e verranno automaticamente depositati giornalmente sul tuo account ByFi a partire da un giorno dopo il periodo di calcolo (T+2)

Potrebbero verificarsi ritardi nel deposito dei rendimenti guadagnati. Riceverai un rendimento solo se è maggiore o uguale a 0,01 USDT

I premi in denaro verranno automaticamente accreditati sull’account Spot dei destinatari dei premi idonei un (1) mese dopo la fine dell’evento Launchpool

Tutti gli utenti partecipanti devono attenersi rigorosamente ai Termini di servizio di Bybit.

