ByteDance svela Pico 4 per competere con Quest 2

La startup cinese, acquisita l’anno scorso da ByteDance, ha annunciato un nuovo visore per la realtà virtuale. Il Pico 4 si colloca nella stessa fascia di prezzo del Meta Quest 2, ma offre alcune caratteristiche migliori, tra cui risoluzione degli schermi, campo visivo e memoria. Sarà disponibile in diversi paesi (anche in Italia) a partire dal 18 ottobre.

Il Pico 4 è un visore all-in-one, quindi include tutti i componenti hardware e non deve essere collegato al computer. La dotazione hardware comprende il processore Qualcomm Snapdragon XR2, due schermi LCD con risoluzione di 2160×2160 pixel per occhio e refresh rate fino a 90 Hz. Le lenti sono di tipo pancake con un campo visivo di 105 gradi. La distanza interpupillare varia tra 62 e 72 millimetri (la modifica è motorizzata).

Imagination, the only limitation #PICO4

PICO 4 is well-equipped to provide an enhanced #VR experience without compromising comfort.

Let us know which features you love the most!

Click https://t.co/JNkeOROcNo to learn more! pic.twitter.com/ywu4gt8iRN

— PICO XR (@PICOXR) September 22, 2022