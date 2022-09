Meta Connect: 11 ottobre il giorno di Quest Pro

L’azienda di Menlo Park ha annunciato che la conferenza Meta Connect 2022 si terrà il giorno 11 ottobre. Non sarà un evento in presenza, ma verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Reality Labs. È previsto il lancio del nuovo visore Quest Pro (nome in codice Project Cambria). Mark Zuckerberg illustrerà ovviamente i progressi ottenuti nella creazione del metaverso.

Connect 2022: metaverso e social computing

Sul sito dedicato non è ancora presente il programma della conferenza, ma è chiaro che l’argomento principale sarà il metaverso. L’azienda di Menlo Park mostrerà agli sviluppatori i progressi raggiunti finora nella creazione del mondo digitale e nel cosiddetto social computing. A fine agosto, Mark Zuckerberg aveva comunicato che l’annuncio del nuovo visore per la realtà virtuale, noto come Project Cambria, verrà effettuato durante l’evento di ottobre.

Il visore indossato dal CEO nell’immagine pubblicata su Facebook e Instagram sembra proprio la versione finale del Quest Pro (nome non confermato).

Il nuovo dispositivo offrirà nuove funzionalità social, sfruttando il tracciamento degli occhi e del volto. I movimenti degli occhi e le espressioni facciali verranno automaticamente replicate dall’avatar in tempo reale. Durante una videochiamata sembrerà di essere davanti all’altra persona, come nel mondo reale. Ci sarà anche una tecnologia passthrough a colori e un sensore di profondità per la realtà mista.

Meta Quest Pro dovrebbe avere due schermi LCD con mini LED a risoluzione di 2160×2160 pixel e integrare 12 GB di RAM. Sicuramente integrerà un processore Snapdragon XR di Qualcomm. Il CEO di Meta ha promesso anche miglioramenti grafici per Horizon Worlds.