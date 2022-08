Meta fallisce con il suo Metaverso: approfondiamo la vicenda

Sembra che Mark Zuckerberg sia stato colpito da una maledizione. Ogni qualvolta si mette a lavorare e produrre qualcosa per Metaverso e criptovalute il risultato non è tra i migliori. Film già visto? Probabilmente, ma ora Meta deve fare i conti con il giudizio degli utenti.

Infatti, alcuni giorni fa vi avevamo parlato di Horizon Worlds, un gioco incentrato proprio sul Metaverso, che sembra non aver convinto gli utenti che lo hanno criticato aspramente. Oggi approfondiremo i motivi per cui la nuova realizzazione di Meta sembra non essere piaciuta a coloro che si aspettavano qualcosa di meglio dal colosso dei social network.

Mark Zuckerber ha incassato il colpo, minimizzando però la mitragliata di commenti negativi nei confronti della componente visiva del gioco. Addirittura, secondo diversi commentatori incalliti, la grafica di Horizon Worlds sarebbe peggiore di Second Life, uscito nel 2003.

Ma come ha reagito Meta di fronte a questo insuccesso non programmato e nemmeno previsto? Promettendo che il team di sviluppatori lavorerà sodo per apportare “importanti aggiornamenti a Horizon Worlds“. Basterà questa promessa e, soprattutto, avranno i fondi necessari per realizzare qualcosa di “spaziale”?

Meta e Horizon Worlds: un altro fallimento all’orizzonte?

Meta sembra non azzeccarne una quando si tratta di criptovalute e Metaverso. Dopo il fallimento della crypto di Facebook Libra rinominata Diem, ma senza successo, eccoci di nuovo qui a parlare di un altro potenziale buco nell’acqua.

Questa volta a essere il protagonista di un flop è Horizon Worlds, il gioco nel Metaverso lanciato da Meta. Peccato però che gli utenti non sono stati clementi con il nuovo nato, tanto da aver pubblicato pesanti critiche sulla sua grafica. Mark Zuckerberg, CEO della società, in una dichiarazione ha assicurato:

A breve arriveranno importanti aggiornamenti a Horizon, incluso il miglioramento dello stile visivo dei tuoi avatar. La grafica in Horizon è in grado di fare molto di più, anche sulle cuffie. Horizon sta migliorando molto rapidamente.

Il problema principale è che Meta sembra cercare di percorrere più progetti senza farne bene nemmeno uno. Infatti, anche se si è messo a lavorare su Horizon, da un po’ di tempo la società si sta concentrando sulla realtà virtuale investendo parecchi miliardi di dollari.

Si parla di circa 10 miliardi di dollari spesi per sviluppare questo obiettivo. Uno sforzo che sta investendo sulla nuova divisione di Meta al lavoro per creare il Metaverso di Rality Labs, ma che ancora non sta portando i frutti desiderati.

