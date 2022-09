Meta Quest Pro: prototipo dimenticato in hotel

Il nuovo visore di Meta verrà probabilmente annunciato durante la conferenza dell’11 ottobre. Un utente ha pubblicato su Facebook alcune immagini e un video di un prototipo dimenticato da qualcuno in una camera di albergo. Il nome sulla confezione conferma che si tratta del Quest Pro.

Prototipo del Meta Quest Pro

Il visore per la realtà mista, noto come Project Cambria, sarà un modello di fascia alta, quindi decisamente più costoso dell’attuale Meta Quest 2. L’azienda di Menlo Park ha fornito solo informazioni parziali e alcune immagini poco chiare. Ramiro Cardenas ha pubblicato foto e video di un prototipo del dispositivo, affermando di averlo trovato in una camera di albergo (non è noto dove).

Il video conferma innanzitutto il nome commerciale, ovvero Meta Quest Pro, scritto sulla confezione in alto a sinistra e all’interno lungo il lato sinistro. L’autore del video rimuove il visore dalla confezione, consentendo di vedere il design e alcuni dettagli interessanti, come le tre fotocamere frontali, che probabilmente servono per la tecnologia passthrough a colori. Si notano anche i due controller con un design completamente differente da quelli di Quest 2.

Dal video è chiaro che si tratta dello stesso visore indossato da Mark Zuckerberg nella foto pubblicata su Facebook e Instagram all’inizio del mese. Per quanto riguarda le specifiche hardware si prevedono due schermi LCD con mini LED a risoluzione di 2160×2160 pixel, 12 GB di RAM e un processore Snapdragon XR di Qualcomm.