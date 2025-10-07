 RC Auto flessibile e digitale: paga in 12 rate con Prima Assicurazioni
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

RC Auto flessibile e digitale: paga in 12 rate con Prima Assicurazioni

Con Prima Assicurazioni calcoli il tuo preventivo RC Auto in meno di un minuto. Copertura da 131 € all’anno, pagamenti mensili e gestione completamente online.
RC Auto flessibile e digitale: paga in 12 rate con Prima Assicurazioni
Senza categoria
Con Prima Assicurazioni calcoli il tuo preventivo RC Auto in meno di un minuto. Copertura da 131 € all’anno, pagamenti mensili e gestione completamente online.

Dimentica le lunghe attese e la burocrazia delle assicurazioni tradizionali. Con Prima Assicurazioni puoi calcolare il tuo preventivo RC Auto online in meno di un minuto, scegliere le garanzie che ti servono e pagare anche a rate mensili, tutto in modo semplice, trasparente e completamente digitale.
Una nuova idea di assicurazione: veloce, personalizzata e sempre sotto il tuo controllo.

Scopri l’offerta di Prima Assicurazioni

RC Auto online: trasparente, affidabile e su misura

Ora con Prima puoi scegliere la formula “paga un po’ alla volta”. Si tratta di una polizza annuale che puoi suddividere in 12 rate mensili, senza alcun finanziamento e con addebito diretto su carta di credito o PayPal. In questo modo proteggi la tua auto in modo continuo, senza gravare sul bilancio familiare e mantenendo la massima flessibilità nei pagamenti.

Tutto sotto controllo con un clic

  • Preventivo online in meno di un minuto: basta inserire pochi dati per ottenere subito il prezzo della tua RC Auto.

  • Gestione autonoma e digitale: puoi modificare, rinnovare o scaricare i documenti della tua polizza in totale autonomia.

  • Assistenza clienti dedicata: un team di esperti sempre disponibile via telefono o email per chiarimenti e supporto.

Garanzie e vantaggi aggiuntivi

Oltre alla copertura RC Auto obbligatoria, Prima consente di aggiungere opzioni personalizzate come:

  • Assistenza stradale h24;

  • Tutela legale;

  • Copertura furto e incendio;

  • Kasko e cristalli;

  • Infortuni del conducente.

Tutte le garanzie sono configurabili in fase di preventivo, per creare una polizza realmente su misura.

Una scelta smart per chi vuole risparmiare

Grazie al modello 100% digitale, Prima riduce i costi di intermediazione e offre tariffe più vantaggiose, mantenendo la massima sicurezza e conformità alle normative IVASS.
La trasparenza è totale: prima della sottoscrizione puoi consultare il Set informativo completo su Prima.it, con tutte le condizioni contrattuali e i dettagli sulle compagnie partner. Per conoscere l’offerta completa di Prima Assicurazioni Auto Online clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

WhatsApp porta la traduzione dei messaggi anche sugli iPhone

WhatsApp porta la traduzione dei messaggi anche sugli iPhone
Signal lancia l'allarme: la direttiva Chat Control è come un malware

Signal lancia l'allarme: la direttiva Chat Control è come un malware
Amazon Prime, aggiungere prodotti alle spedizioni già in arrivo

Amazon Prime, aggiungere prodotti alle spedizioni già in arrivo
SPID a pagamento: qual è la posizione di Poste Italiane?

SPID a pagamento: qual è la posizione di Poste Italiane?
WhatsApp porta la traduzione dei messaggi anche sugli iPhone

WhatsApp porta la traduzione dei messaggi anche sugli iPhone
Signal lancia l'allarme: la direttiva Chat Control è come un malware

Signal lancia l'allarme: la direttiva Chat Control è come un malware
Amazon Prime, aggiungere prodotti alle spedizioni già in arrivo

Amazon Prime, aggiungere prodotti alle spedizioni già in arrivo
SPID a pagamento: qual è la posizione di Poste Italiane?

SPID a pagamento: qual è la posizione di Poste Italiane?
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
7 ott 2025
Link copiato negli appunti