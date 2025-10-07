RC Auto flessibile e digitale: paga in 12 rate con Prima Assicurazioni

Dimentica le lunghe attese e la burocrazia delle assicurazioni tradizionali. Con Prima Assicurazioni puoi calcolare il tuo preventivo RC Auto online in meno di un minuto, scegliere le garanzie che ti servono e pagare anche a rate mensili, tutto in modo semplice, trasparente e completamente digitale.
Una nuova idea di assicurazione: veloce, personalizzata e sempre sotto il tuo controllo.
RC Auto online: trasparente, affidabile e su misura
Ora con Prima puoi scegliere la formula “paga un po’ alla volta”. Si tratta di una polizza annuale che puoi suddividere in 12 rate mensili, senza alcun finanziamento e con addebito diretto su carta di credito o PayPal. In questo modo proteggi la tua auto in modo continuo, senza gravare sul bilancio familiare e mantenendo la massima flessibilità nei pagamenti.
Tutto sotto controllo con un clic
-
Preventivo online in meno di un minuto: basta inserire pochi dati per ottenere subito il prezzo della tua RC Auto.
-
Gestione autonoma e digitale: puoi modificare, rinnovare o scaricare i documenti della tua polizza in totale autonomia.
-
Assistenza clienti dedicata: un team di esperti sempre disponibile via telefono o email per chiarimenti e supporto.
Garanzie e vantaggi aggiuntivi
Oltre alla copertura RC Auto obbligatoria, Prima consente di aggiungere opzioni personalizzate come:
-
Assistenza stradale h24;
-
Tutela legale;
-
Copertura furto e incendio;
-
Kasko e cristalli;
-
Infortuni del conducente.
Tutte le garanzie sono configurabili in fase di preventivo, per creare una polizza realmente su misura.
Una scelta smart per chi vuole risparmiare
Grazie al modello 100% digitale, Prima riduce i costi di intermediazione e offre tariffe più vantaggiose, mantenendo la massima sicurezza e conformità alle normative IVASS.
La trasparenza è totale: prima della sottoscrizione puoi consultare il Set informativo completo su Prima.it, con tutte le condizioni contrattuali e i dettagli sulle compagnie partner. Per conoscere l’offerta completa di Prima Assicurazioni Auto Online clicca qui.