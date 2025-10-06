 Caccia all'immigrato sui social media negli USA?
L'amministrazione Trump vuole creare un sistema di sorveglianza di massa per scoprire gli immigrati irregolari analizzando i contenuti sui social media.
Google AI Studio

L’amministrazione Trump ha previsto di creare un team di sorveglianza che aiuterà l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) a trovare immigrati clandestini attraverso la scansione dei contenuti pubblicati sui social media. La scorsa settimana, Apple e Google hanno rimosso dai rispettivi store alcune app che permettevano di segnalare la posizione degli agenti dell’ICE.

Sorveglianza di massa dei social media

In base ai documenti pubblicati sulla piattaforma per gli appalti, l’agenzia federale cerca fornitori privati per un programma di sorveglianza. Un team di 28 esperti, che lavorerà nelle sedi dell’ICE in Vermont e Sud California, avrà il compito di analizzare i contenuti pubblicati su Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube e altri social media per raccogliere informazioni utili all’individuazione di immigrati clandestini.

Nella sede in California è prevista la presenza di alcuni dipendenti per 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana e 365 giorni all’anno. Come specificato nei documenti, l’obiettivo è “rimuovere” individui presenti negli Stati Uniti senza autorizzazione che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale e pubblica.

Sono indicate anche le informazioni da cercare sui social media, tra cui post, messaggi e foto. A questi dati verranno aggiunti quelli ottenuti da altre fonti, come bollette telefoniche e registrazioni di automobili e immobili. I casi urgenti, come la ricerca di persone nella Top 10 dell’ICE, devono essere gestiti entro 30 minuti. Ovviamente verrà anche utilizzata l’intelligenza artificiale.

L’amministrazione Trump vuole quindi sviluppare un sistema di sorveglianza di massa. La ricerca degli immigrati clandestini comporta la raccolta di milioni di dati (quasi certamente non solo dei cittadini statunitensi). Circa un anno fa, l’ICE ha sottoscritto un contratto con Paragon per l’uso dello spyware Graphite. Era stato sospeso dall’amministrazione Biden, ma è stato ripristinato dalla nuova amministrazione.

Fonte: Ars Technica

Pubblicato il 6 ott 2025

6 ott 2025
