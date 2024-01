Caffè Borbone: 150 cialde sono tue a soli 21€ su eBay

Mai più senza il tuo espresso preferito grazie a questa super offerta di eBay che sta scontando le Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa. Un’occasione da prendere al volo velocemente visto che sta andando a ruba per il prezzo extra conveniente. Acquista 150 Cialde a soli 21,99 euro, invece di 34,90 euro. In pratica, stai pagando ogni singola cialda solo 0,15 centesimi di euro. Cosa stai aspettando? Il venditore ti sta regalando anche la consegna gratuita direttamente a casa.

Caffè Borbone Miscela Rossa: l’espresso economico, ma buono

Impossibile rinunciare al tuo momento magico quando fermi tutto ciò che ti circonda e bevi un espresso buono e aromatico. Con le Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa dai ancora più gusto al tuo momento di piacere. Infatti, grazie a un’accurata selezione dei migliori chicchi nasce questa miscela 100% robusta. Una volta tostato, il chicco viene macinato e confezionato in ogni cialda che viene impacchettata singolarmente per assicurarti il massimo dell’aroma.

Acquista 150 Cialde Miscela Rossa a soli 21,99 euro, invece di 34,90 euro. Se ne metti in carrello 2 hai un altro vantaggio. Infatti, eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.