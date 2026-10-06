 Caffè Borbone alla Festa di Prime: le occasioni più convenienti
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Caffè Borbone alla Festa di Prime: le occasioni più convenienti

Qui trovi le migliori offerte dell'evento Amazon sulle capsule e sulle cialde di Caffè Borbone, per tutte le macchine in circolazione.
Caffè Borbone alla Festa di Prime: le occasioni più convenienti
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Qui trovi le migliori offerte dell'evento Amazon sulle capsule e sulle cialde di Caffè Borbone, per tutte le macchine in circolazione.
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Se c’è una cosa a cui proprio noi italiani non sappiamo rinunciare è un caffè. Cosa c’entra con queste pagine? Beh, è utile tanto quanto l’AI (a volte di più) per essere produttivi quando al mattino ci si mette di fronte al monitor. Qui è dove ti segnaliamo le migliori occasioni della Festa delle Offerte Prime per quanto riguarda le capsule e cialde di Caffè Borbone, le più apprezzate tra quelle compatibili.

Partecipa alla Feste delle Offerte Prime

Le migliori offerte di oggi sul Caffè Borbone

Partiamo da quelle Don Carlo Miscela Blu (oppure decaffeinata) adatte alle macchine Lavazza A Modo Mio. C’è un forte sconto sul pacco con 50 pezzi.

EsclusivaPrimeDay
CAFFÈ BORBONE Don Carlo, Miscela Blu - 50 Capsule - Compatibili con le Macchine ad uso domestico Lavazza A Modo Mio

CAFFÈ BORBONE Don Carlo, Miscela Blu – 50 Capsule – Compatibili con le Macchine ad uso domestico Lavazza A Modo Mio

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9,3213,10€-28,85%

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Stesso discorso per quelle Respresso Miscela Nera, dedicate alle macchine Nespresso. Ecco la promozione in corso su Amazon. E c’è anche quella sulla Miscela Blu.

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CAFFÈ BORBONE Respresso, Miscela Nera - 50 Capsule - Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso

CAFFÈ BORBONE Respresso, Miscela Nera – 50 Capsule – Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso

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10,1912,20€-16,48%

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È online anche la vantaggiosa offerta per la confezione da 50 capsule di tipo Miscela Blu per le macchine Nescafè Dolce Gusto. In alternativa, puoi scegliere la Miscela Nera o la Miscela Rossa.

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Caffè Borbone Miscela Blu - 50 capsule - Compatibili con le Macchine Nescafè®* Dolce Gusto®*

Caffè Borbone Miscela Blu – 50 capsule – Compatibili con le Macchine Nescafè®* Dolce Gusto®*

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10,9912,49€-12,01%

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Chi ha bisogno delle cialde trova quelle compostabili Miscela blu in sconto su Amazon. Il pack da 100 pezzi è molto conveniente. Lo stesso vale per la Miscela Rossa.

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Caffè Borbone Cialda Compostabile, Miscela Blu - 100 Cialde - Sistema ESE

Caffè Borbone Cialda Compostabile, Miscela Blu – 100 Cialde – Sistema ESE

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21,9422,99€-5%

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Meglio un gingseng? Ecco la promo dedicata alla confezione da 60 capsule per Macchine Nespresso.

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Caffè Borbone Ginseng - Caffè al Ginseng - 60 capsule (6 confezioni da 10) - Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso*

Caffè Borbone Ginseng – Caffè al Ginseng – 60 capsule (6 confezioni da 10) – Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso*

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15,4117,20€-10,41%

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Sempre in tema di capsule, 100 di quelle compatibili con Lavazza Espresso Point, nell’aroma Miscela Rossa, costano davvero poco con l’offerta di oggi.

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Caffè Borbone Miscela Rossa - 100 Capsule - Compatibili con le Macchine Lavazza* Espresso Point*

Caffè Borbone Miscela Rossa – 100 Capsule – Compatibili con le Macchine Lavazza* Espresso Point*

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21,8023,55€-7%

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Chiudiamo con lo sconto proposto sulla confezione da 100 capsule compatibili con le macchine a marchio Bialetti. In particolare, quelle della miscela decaffeinata e della miscela Light.

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Caffè Borbone Miscela Decaffeinata - 100 Capsule - Compatibili con Macchine a marchio Bialetti*

Caffè Borbone Miscela Decaffeinata – 100 Capsule – Compatibili con Macchine a marchio Bialetti*

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22,1027,85€-20,65%

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Le promozioni della Festa delle Offerte Prime saranno disponibili fino a domani, mercoledì 7 ottobre. Per partecipare basta avere un abbonamento Prime: attiva la prova gratuita e ottieni 30 giorni di accesso a tutti i vantaggi del servizio.

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Pubblicato il 6 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
6 ott 2026
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