Caffé Borbone per Lavazza Espresso Point: 100 Capsule tue a 16€

Il vero espresso da bar lo bevi anche a casa grazie a Caffè Borbone che ti propone le migliori miscele compatibili con la tua macchina. Oggi acquisti 100 Capsule per Lavazza Espresso Point a soli 16 euro, invece di 19,70 euro. Si tratta di un affare speciale, disponibile solo grazie alla Festa delle Offerte Prime. Una marea di sconti eccellenti.

Confezionate una a una, le Capsule Miscela Nera offrono un aroma intenso e persistente sia all’olfatto che al gusto. Ogni sorso ti riporta a Napoli, la patria del buon caffè. Questa soluzione mantiene intatto il gusto, come se i chicchi fossero stati appena macinati. La scelta perfetta per chi non vuole cedere a compromessi.

Caffè Borbone: 100 Capsule per Lavazza Espresso Point a soli 16€

Caffè Borbone ti regala 100 Capsule a soli 16 euro. Ognuna ti costa solo 0,16 centesimi di euro. Le trovi in super offerta su Amazon grazie alla Festa delle Offerte di Primavera. Ogni sorso è un momento di intenso piacere. Compatibili con le Macchine Lavazza Espresso Point, sono facilissime da utilizzare.

Acquistale ora a soli 16 euro, invece di 19,70 euro. Questa super offerta è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi, se vuoi approfittare della Festa delle Offerte Prime, attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni al servizio. Lasciati travolgere da tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.