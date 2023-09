Come vedere Cagliari-Milan in streaming (Serie A)

Cagliari-Milan in campo all’Unipol Domus del capoluogo isolano per la sesta giornata della Serie A, può essere vista in streaming su DAZN con fischio d’inizio mercoledì 27 settembre alle ore 18:30. Un match dal risultato sulla carta quasi già scritto, ma occhio al possibile testacoda, anche in considerazione delle distrazioni che potrebbero derivare dall’impegno in Champions League ormai quasi alle porte che attende i rossoneri. La promozione speciale in corso permette di attivare il piano START da 9,99 euro/mese entro il 2 ottobre e guardare tutto il campionato fino al 31 ottobre.

Serie A: guarda Cagliari-Milan in streaming

Partenza complicata per i sardi, capaci di raccogliere fin qui appena 2 punti, penultimi davanti solo all’Empoli ancora fermo a 0. Dovranno invertire subito la tendenza per non rischiare di compromettere il loro cammino in campionato. Prospettive ben diverse per gli avversari, secondi a 12 punti dietro all’Inter che viaggia spedita a quota 15: nel mirino c’è la lotta per lo scudetto.

È possibile vedere la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Dario Mastroianni. Al suo fianco, per questa occasione, c’è Massimo Gobbi a cui è stato affidato il commento tecnico.

I due allenatori, Ranieri (la cui panchina inizia seriamente a scottare) e Pioli dovranno trovare la chiave giusta per mettere in difficoltà gli avversari. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Cagliari (3-5-2): Radunovic, Hatzidiakos, Dossena, Wieteska, Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi, Shomurodov, Luvumbo;

Milan (3-4-3): Sportiello, Thiaw, Kjaer, Tomori, Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Florenzi, Pulisic, Jovic, Leao.

Quasi inevitabilmente, il pronostico è a favore dei rossoneri. Alla vittoria della squadra di Milano è assegnato il 62% di possibilità, mentre solo il 16% a quella sarda. Il pareggio è invece quotato al 22%.

Con un abbonamento a DAZN è possibile vedere tutta la Serie A in streaming e non solo. Fanno parte del catalogo della piattaforma anche la Serie B, LaLiga spagnola e il meglio della Liga Portugal, senza dimenticare gli altri sport trasmessi in diretta, le interviste e gli approfondimenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.