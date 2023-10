Come vedere Cagliari-Roma in streaming (Serie A)

Cagliari-Roma è in streaming su DAZN: si parte domenica 8 ottobre alle ore 18:00, nella cornice dello stadio Unipol Domus. Il capoluogo sardo ospita il match, valido per l’ottava giornata di Serie A, prima di giungere alla pausa dedicata alle nazionali. La panchina dei padroni di casa inizia seriamente a scottare.

Serie A: guarda Cagliari-Roma in streaming

Situazione quasi disperata per i rossoblu, ultimi in classifica a soli 2 punti e chiamati a uno scatto d’orgoglio per non compromettere la stagione in modo irrimediabile. Nemmeno i giallorossi hanno iniziato nel migliore dei modi, trovandosi ora tredicesimi a 8 punti, ma la vittoria nell’ultimo turno sembra aver restituito fiducia al gruppo.

È possibile vedere la partita trasmessa in diretta streaming su DAZN. La telecronaca è di Edoardo Testoni, affiancato da Alessandro Budel per il commento tecnico.

Per Ranieri, considerati i suoi trascorsi in giallorosso, non sarà un match come tutti gli altri. Così come il suo collega Mourinho, dovrà però lasciare da parte i sentimenti e studiare la strategia giusta per uscire a testa alta dal confronto. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Cagliari (3-5-2): Scuffet, Hatzidiakos, Dossena, Wieteska, Zappa, Nandez, Makoumbou, Deiola, Augello, Shomurodov, Petagna;

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ndicka, Kristensen, Bove, Paredes, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Lukaku.

Il pronostico favorisce nettamente gli ospiti, assegnando alla loro vittoria il 51% delle possibilità. Solo il 21% per i padroni di casa, mentre un eventuale pareggio è quotato al 28%.

Dieci partite su dieci in ogni turno di Serie A sono in streaming per chi attiva un abbonamento a DAZN. La piattaforma copre l’intera stagione, con sette match in esclusiva per ogni giornata. Agli amanti del calcio nazionale e internazionale sono dedicate anche le partite di Serie B, LaLiga, Liga Portugal, Europa League e Conference League.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.