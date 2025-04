Cala ancora il prezzo del miglior Samsung Galaxy S25 del momento

Samsung Galaxy S25 Ultra è il top di gamma della nuova serie di smartphone del produttore sudcoreano e probabilmente uno dei migliori device in assoluto attualmente in circolazione. È uno smartphone potente sotto tutti i punti di vista e che integra le migliori tecnologia hardware e funzionalità software, tra cui quelle basate sull’intelligenza artificiale. Samsung Galaxy S25 Ultra è ora in offerta su Amazon con il 20% di sconto a 1.299,00€.

3 ragioni per scegliere Samsung Galaxy S25 Ultra

Fotocamera da 200MP con intelligenza artificiale

Display Dynamic AMOLED 2X da 6,9″ QHD+

Prestazioni elevate e ampia memoria

Il meglio della tecnologia con il 20% di sconto

Bellissimo nelle sue linee moderne e arrotondare, con la struttura in titanio che unisce estrema eleganza a una grande solidità: Samsung Galaxy S25 Ultra è un vero capolavoro sotto tutti i punti di vista. Tra i motivi di maggiore interesse del nuovo Galaxy S25 Ultra troviamo sicuramente il comparto fotografico. La fotocamera principale combina quattro sensori da 50 MP (fotocamera ultra-grandangolare), una da 200 MP, una da 50 MP (teleobiettivo) e una da 10 MP (teleobiettivo secondario) con la tecnologia ProVisual engine basata sull’intelligenza artificiale.

Oltre a beneficiare della potenza del processore Snapdragon 8 Elite e della S Pen con la quale accedere a una serie di funzionalità aggiuntive spettacolari, Galaxy S25 Ultra è lo smartphone di riferimento per l’AI. In questo smartphone, a differenza degli altri, l’intelligenza artificiale è alla massima potenza con numerose funzioni elaborate direttamente sul dispositivo per renderle più sicure e performanti.

Ideale per chi…

Desidera uno smartphone di fascia alta con capacità fotografiche professionali

Cerca un dispositivo potente per gestire applicazioni esigenti e attività multitasking

Vuole un telefono con un display di alta qualità per un’esperienza visiva superiore

Insomma, se siete dei creator, dei professionisti, degli appassionati o semplicemente coloro che amano la tecnologia nella sua massima espressione, Samsung Galaxy S25 Ultra è il vostro smartphone. L’offerta con il 20% di sconto su Amazon lo rende indubbiamente un acquisto ancora più interessante.