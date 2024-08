Calamares Installer 3.3.9 arriva con bugfix e alcune novità

A più di un mese dalla precedente release 3.3.8, il team Calamares ha lanciato ufficialmente la versione 3.3.9 del suo famoso framework di installazione Linux. Questa release si concentra principalmente su correzioni di bug minori e miglioramenti, con un notevole miglioramento nella traduzione in arabo. Un promemoria fondamentale in Calamares 3.3.9 è rivolto alle distribuzioni che lo utilizzano con crittografia completa del disco. In particolare, se la propria configurazione include il modulo luksbootkeyfile, è essenziale posizionarlo prima del modulo fstab nel file “settings.conf“. In caso contrario, il file chiave sarà assente da crypttab, causando la richiesta di password all’utente più volte durante l’avvio. Oltre a ciò, gli schemi del file di configurazione sono stati migliorati, fornendo una struttura e una convalida migliori e assicurando che il programma di installazione interpreti correttamente le impostazioni.

Calamares 3.3.9: i dettagli del nuovo aggiornamento

Calamares supporta ora Interlingue, un linguaggio ausiliario internazionale, in Qt 6.7. Per quanto riguarda i miglioramenti del modulo, sono stati apportati alcuni interessanti miglioramenti. Come accennato, il file “settings.conf” è stato aggiornato per posizionare correttamente il modulo luksbootkeyfile prima di fstab. In questo modo si allinea alle best practice per la crittografia completa del disco. Il modulo packages, che gestisce l’installazione di software aggiuntivo durante il processo di configurazione, ora include una registrazione avanzata per i messaggi di avanzamento quando si utilizza il gestore pacchetti xbcs. Il modulo partition ora menziona esplicitamente la creazione di un file di swap nel suo riepilogo. In questo modo Calamares fornisce agli utenti informazioni più chiare sul processo di partizionamento del disco.

Per scoprire tutte le novità introdotte con il recentemente aggiornamento a Calamares Installer 3.3.9 è possibile consultare il changelog completo, pubblicato sul sito ufficiale. La nuova versione e il suo codice sorgente sono disponibili per il download dalla pagina del progetto di GitHub.