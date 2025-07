Nvidia GeForce RTX 5070 è la GPU più venduta tra gli utenti

Nonostante i problemi iniziali, alcuni dei quali continuano ancora a essere presenti, come il problema che causa il surriscaldamento dei connettori di alimentazione, le nuove GeForce RTX 5000 di Nvidia riscuotono ampio successo tra il pubblico. Tra i modelli più venduti spicca la GeForce RTX 5070, che in base agli ultimi dati, risulta la scheda video più venduta su Amazon davanti la 5060 Ti.

Nvidia: la GeForce RTX 5070 fa successo tra il pubblico risultando la più venduta

Nvidia GeForce RTX 5070 si posiziona al primo posto con 5.450 unità vendute a giugno, seguita dalla RTX 5060 Ti con 4.950 unità e dalla RTX 5070 Ti con 4.400 unità. Numeri che confermano la preferenza da parte degli utenti rispetto le proposte delle altre aziende.

AMD recupera ma è ancora dietro

Nonostante la Radeon RX 9070 XT di AMD è comunque riuscita a vendere un buon numero di unità a giugno, per un totale di 3800 schede video vendute, la scarsa disponibilità ne ha frenato il potenziale superiore, a vantaggio di Nvidia. I consumatori sembrano ancora preferire le GeForce RTX 50, percepite come equivalenti o superiori in termini di prestazioni e valore, nonostante i prezzi talvolta superiori al listino.

L’azienda di Sunnyvale è comunque riuscita a fare passi avanti, recuperando una quota di mercato che vale il 7% per quanto riguarda il segmento delle GPU, con ulteriori progressi che arriveranno sicuramente nel prossimo periodo.

Nvidia domina ancora il segmento delle schede video

Secondo i dati di vendita di giugno, Nvidia ha totalizzato un totale di 31.200 unità vendute, pari al 70,51% del mercato, generando un fatturato di 18,72 milioni di dollari. AMD, con 12.200 unità vendute (27,57%), ha incassato 4,88 milioni di dollari. Mostra segnali positivi anche Intel, che pur con una quota di mercato inferiore all’1%, ha venduto circa 400 unità.

Nvidia risulta tuttavia ancora dominante principalmente per le sue tecnologie software, come l’upscaling DLSS, che fa da effettivo traino di vendita a tutte le GPU. Almeno per adesso.

L’azienda è anche al lavoro sulla prossima serie SUPER, che verrà presentata al CES 2026. Di recente sono trapelate le specifiche tecniche di RTX 5070 SUPER e 5070 Ti SUPER.