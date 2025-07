Nvidia GeForce RTX 5070 Ti SUPER con 24GB di VRAM

Dopo le anticipazioni riguardo la RTX 5070 SUPER, stavolta è il turno di Nvidia GeForce RTX 5070 Ti SUPER, la seconda GPU trapelata della serie omonima. Stando a quanto trapelato, la variante Ti dovrebbe differire soltanto per un maggior quantitativo di memoria RAM, mantenendo sia processore grafico che larghezza di banda per la memoria.

Nvidia GeForce RTX 5070 Ti SUPER: importante aggiornamento per la VRAM

Nvidia GeForce RTX 5070 Ti SUPER manterrà il processore grafico GB203-350-A1, il medesimo che si trova sulla RTX 5070 Ti, dotato di 8960 CUDA core. Ad aumentare è, come detto prima, la VRAM, che dovrebbe essere di 24GB: il 50% rispetto in più rispetto i 16 GB della RTX 5070 Ti. La larghezza di banda rimane uguale, continuando a garantire 896 GB/s con un bus di 256-bit e velocità di memoria di 28 Gbps.

Sale tuttavia il consumo energetico, che dovrebbe attestarsi sui 350W, a differenza dei 300W della versione base della scheda.

GeForce RTX 5070 Ti Super

PG147-SKU55

GB203-350-A1

8960FP32

256-bit GDDR7 24G 28Gbps

350W — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 29, 2025

Nvidia GeForce RTX 5070 Ti SUPER soddisfa gli utenti che vogliono più memoria

Con l’uscita della serie RTX 5000, Nvidia ha ricevuto diverse critiche da parte dell’utenza per via del quantitativo di memoria VRAM disponibile sulle schede, praticamente invariato rispetto la passata generazione.

I nuovi modelli SUPER rispondono chiaramente a queste richieste, presentando più memoria RAM che consentirà di gestire al meglio i giochi a risoluzioni elevate, come il 4K e anche oltre. La scheda potrà anche rappresentare un’interessante opzione per i creatori di contenuti o i professionisti, che hanno bisogno di una workstation potente e adatta per la grafica 3D, ma anche per le applicazioni IA e compiti similari.

Nvidia GeForce RTX 5070 Ti SUPER: quale sarà il prezzo

Così come per il precedente modello trapelato, Nvidia dovrebbe mantenere il prezzo di 749$ per la RTX 5070 Ti SUPER, lo stesso della variante base al lancio. Ovviamente i prezzi in europa saranno leggermente più alti e maggiori dettagli in merito verranno condivisi dall’azienda all’evento del CES 2026, dove dovrebbero essere presentate le nuove varianti aggiornate.