Calcio e dati: il cloud di AWS per la Bundesliga

Rafforzata la partnership che lega Amazon Web Services e la Bundesliga con l’obiettivo di offrire al pubblico tedesco (così come a quello internazionale) tre nuovi Match Facts grazie all’impiego dell’infrastruttura cloud. Di cosa si stratta? Di statistiche e dettagli sull’andamento dei match elaborati in tempo reale sulla base delle informazioni acquisite durante le partite di calcio.

I nuovi Match Facts di AWS per il calcio tedesco

Il primo del trio prende il nome di Average Positions: Trends. Come si può osservare nel video di seguito mostra la posizione media occupata da ognuno dei calciatori lungo tutto l’arco della permanenza sul terreno di gioco oppure all’interno di un determinato lasso di tempo. In questo modo è possibile osservare come una squadra si è mossa durante i 90 minuti o in occasione di un evento particolare, ad esempio prima o dopo un gol segnato o subito.

C’è poi Attacking Zones che individua la sezione del campo in cui i team entrano per finalizzare un’azione di attacco. Questo aiuta a comprendere l’efficacia della manovra di ogni formazione, sia dal punto di vista offensivo sia da quello difensivo in fase di contenimento.

Infine, Most Pressed Player è un indicatore che focalizza l’attenzione sui giocatori maggiormente sottoposti al pressing avversario in fase di possesso palla. Immaginiamo che nella maggior parte dei casi il faro sarà acceso sui registi impegnati nell’impostazione a centrocampo.

La prima partita di Bundensliga trasmessa con il contributo dei nuovi Match Facts vedrà affrontarsi domani Lipsia e Augsburg. Chiudiamo con il commento attribuito a Klaus Buerg di AWS.