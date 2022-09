Calcio e NFT: il Liverpool in campo con Sorare

La collaborazione tra il Liverpool e Sorare, avviata lo scorso anno, si rafforza ora con l’annuncio che la piattaforma diventerà global partner dei Reds. Si fa così sempre più stretto il legame tra il mondo del calcio e quello degli NFT (o più in generale degli asset digitali) che ha già visto parecchi club mettere a disposizione dei tifosi contenuti esclusivi e fan token.

Liverpool: Sorare è ora global partner dei Reds

In un primo momento, Sorare ha proposto le sue figurine digitali dedicate ad alcuni degli atleti più forti al servizio di mister Klopp. Tra questi citiamo Trent Alexander-Arnold e Virgil van Dijk. Di seguito le parole di Ben Latty, Commercial Director della squadra inglese.

Al Liverpool FC, ci impegniamo sempre per sperimentare nostre tecnologie dedicate ai nostri sostenitori, con l’obiettivo di migliorare la loro fan experience e renderli il più connessi possibile a questo club. Siamo entusiasti di espandere la nostra partnership con Sorare, così da poter offrire loro nuove entusiasmanti iniziative.

Le carte collezionabili di Sorare sono in tutto e per tutto paragonabili a degli NFT. Esistono infatti solo in forma digitale e possono essere scambiate liberamente dai possessori oppure schierate in una sorta di fantacalcio in salsa Web3 per partecipare a competizioni dedicate. Anche la nostra Serie A ha deciso, nei mesi scorsi, di siglare una collaborazione con la società francese.

Tra le diverse opportunità offerte a coloro che desiderano acquistare (o vendere) gli asset appartenenti a questa categoria ci sono i marketplace gestiti da Crypto.com, Coinbase e Binance, tre colossi attivi sul fronte delle criptovalute.

