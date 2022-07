Calcio e NFT: la Serie A ha scelto Sorare

È un accordo di esclusiva a lungo termine quello che unisce Lega Serie A e Sorare, per la creazione e distribuzione di NFT ispirati alle stelle del calcio nostrano. L’annuncio è giunto oggi, a meno di tre settimane dall’inizio della nuova stagione. I tifosi avranno così la possibilità di collezionare, scambiare e giocare con le carte digitali dei loro atleti preferiti.

Lega Serie A e Sorare per gli NFT del campionato

Quello italiano è il dodicesimo torneo a siglare una collaborazione con Sorare. Tra gli altri figurano la Bundesliga tedesca, LaLiga spagnola e la Major League Soccer statunitense. In questo modo, i club che ne fanno parte potranno contare su nuovi flussi di ricavi, nel contesto di un calcio sempre più legato al settore di blockchain, criptovalute e, in generale, asset digitali. Questo il commento di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A.

In Lega Serie A siamo sempre alla ricerca di opportunità per sfruttare le tecnologie emergenti, per migliorare l’esperienza degli appassionati e per aiutare i nostri Club a coinvolgere al meglio il pubblico internazionale. Sorare è all’avanguardia in questo settore e combina in modo unico il football fantasy gaming con le card NFT collezionabili e questo ci permette di allargare la nostra target audience al fine di avvicinare i fan più giovani al calcio della Serie A TIM. È una partnership con un grande potenziale e siamo pronti a lanciare le prime collection in vista della stagione 2022-23.

Serie A 🤝 @Sorare A partire da questa stagione potrai collezionare, scambiare e giocare con le carte digitali dei tuoi giocatori di Serie A preferiti. Scopri il nuovo mondo del fantasy football. 🌍⚽ #OwnYourGame pic.twitter.com/ccWlGY8NxG — Lega Serie A (@SerieA) July 25, 2022

Una sorta di fantacalcio 2.0

Per chi non ne è a conoscenza, gli utenti di Sorare (chiamati Dirigenti) creano formazioni composte da cinque giocatori. Entrano in campo un portiere, un difensore, un centrocampista, un attaccante e un altro esterno. Possono poi schierarle in diversi tornei, ognuno con propri requisiti di accesso. In base alle prestazioni dei giocatori reali sono poi composte le classifiche. In altre parole, una rivisitazione in chiave moderna del tradizionale fantacalcio. Chiudiamo con il commento di Nicolas Julia, CEO e co-fondatore della piattaforma.

Questa partnership è un’altra pietra miliare nel nostro viaggio per diventare il gigante dell’intrattenimento sportivo del futuro. La Serie A è una potenza calcistica mondiale e ospita molte delle squadre più celebri e iconiche della storia ed è anche “la casa” di alcuni dei tifosi più appassionati ed entusiasti del calcio mondiale. L’Italia è attualmente per Sorare il mercato in più rapida crescita e gli utenti italiani sono la nostra seconda comunità a livello globale, quindi sappiamo che c’è un’enorme domanda per il nostro fantasy game e per le carte da collezione in questo mercato. La partnership ci aiuterà ad accelerare questa crescita e permetterà a un maggior numero di tifosi di tutto il mondo di avvicinarsi a club leggendari, a giocatori di livello mondiale e alle future stelle che fanno della Serie A uno dei migliori campionati del mondo.

