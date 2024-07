Calcio e Olimpiadi: l'offerta pazza di Sky per l'estate

L’estate di grande sport sta per prendere il via, con le Olimpiadi di Parigi 2024 ormai alle porte e la ripresa della Serie A che, dal mese prossimo, terrà incollati allo schermo gli appassionati del grande calcio: puoi vedere tutto questo e molto altro grazie alla nuova offerta speciale di Sky, che propone un pacchetto completo a prezzo fortemente scontato.

La nuova offerta di Sky per calcio e Olimpiadi

È attivabile solo online e include 3 partite su 10 della Serie A per ogni turno di campionato (incluso il ritorno dei big match), la Serie C e lo spettacolo europeo con le migliori sfide della Premier League e della Bundesliga. Tutto questo senza dimenticare Sky TV con show, serie e documentari, oltre a Eurosport con la diretta dei Giochi Olimpici. C’è anche l’opzione Ultra HD inclusa. Scopri tutti i dettagli nella pagina dedicata alla promozione.

Non appena attivata l’offerta, potrai guardare tutti i contenuti fin da subito con l’applicazione Sky Go. Poi, una volta ricevuto a casa il nuovo decoder Sky Stream, non dovrai far altro che collegarlo al tuo televisore (o portarlo ovunque ci sia una rete Wi-Fi, anche in vacanza) per vederli sullo schermo più grande in compagnia della tua famiglia e degli amici.

Vale al pena ricordare che la promozione in corso rimarrà attiva solo per pochi giorni, proponendo tutto quanto elencato al prezzo mensile di soli 14,90 euro (invece di 33,00 euro) per i primi 18 mesi. Si tratta di un’ottima occasione per gli amanti dello sport, da cogliere al volo, anche e soprattutto in virtù degli accordi siglati quest’anno da Sky, che permettono di trasmettere i big match della Serie A. Inoltre, se hai una TV 4K, l’opzione Ultra HD gratuita è l’ideale per sfruttare appieno la qualità del tuo pannello in alta definizione.